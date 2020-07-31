Украинский форварду "Гента" Роману Яремчуку предсказывают бешеный сезон в Бельгии. Главный тренер команды Йесс Торуп увлечен игрой украинца.

Наставник "Гента" высоко оценил действия Яремчука в товарищеском матче против французского "Меца", сообщает Voetbal Belgie.

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Лидер атаки "Гента"

По словам тренера, в матче он увидел другого Яремчука, который выглядел очень мотивированным. Он играл острее, чем когда-либо.

При такой уверенности в своих силах Роман может провести сумасшедший сезон,

– заявил Торуп.

Матч против "Меца" стал для Яремчука, как и для его партнера по команде Романа Безуса, первым в период подготовки к новому сезону. В этой игре оба украинца провели на поле один тайм.

Украинский форвард оформил дубль в первом же матче после травмы ахилла, которую получил в конце января.

Яремчук выступает за бельгийский клуб с сентября 2017 года.

В прошлом сезоне Яремчук сыграл 30 матчей в составе "Гента", в которых забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

Свой последний контрольный матч перед стартом чемпионата Бельгии "Гент" сыграет против "Зюльте-Варегема".

Добавим, что прошлый сезон в Бельгии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.