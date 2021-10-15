Уайлдер назвал себя королем спорта: он дважды побывал в нокауте от Фьюри

Деонтей Уайлдер поделился впечатлениями от поединка с Тайсоном Фьюри. Американский боксер сделал дерзкое заявление и неожиданно поблагодарил соперника за еще один легендарный бой.

Поздравил Фьюри с победой

Боксер из США потерпел второе поражение в трилогии с Тайсоном Фьюри. Деонтея Уайлдер написал пост в своем аккаунте в инстаграме. Американец поблагодарил Бога, команду и болельщиков, которые помогли ему подготовиться к поединку и поддерживали его.

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Уайлдер не смог обойти дерзкие заявления. Деонтей назвал себя настоящим воином и королем спорта. Американский боксер расстроен, что второй раз подряд его нокаутировал Тайсон Фьюри. Уайлдер неожиданно поздравил соперника с победой и поблагодарил его за исторический поединок.

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Боксеры в третий раз вышли на ринг друг против друга. В первом поединке бойцы не определили победителя – мировое. В двух следующих встречах победу нокаутом праздновал Фьюри. Тайсон дважды побывал в нокдауне в третьем раунде последнего поединка. Но и это не остановило британца. Такой неприятный опыт впервые был в карьере боксера из Великобритании.

Деонтей был нокаутирован ударом в голову. Уайлдеру хорошо досталось от соперника – у него травмирована губа, перелом руки и пальца.

Это был последний бой в этой трилогии Фьюри – Уайлдер. В контракте противостояния не было опции реванша. Фьюри успешно защитил титул чемпиона WBC.

Текст публикации Деонтея Уайлдера в инстаграме

Вау, вот это ночь! Прежде всего, хочу поблагодарить Бога, что позволил мне подарить миру частичку себя, полную решимости и страсти. Также хочу поблагодарить свою команду и болельщиков, которые всегда были рядом.

Я совру, если скажу, что не расстроен. Но сейчас я понимаю, что путь превзошел мои ожидания. Да, я не победил, но один мудрый человек сказал, что победа – часть сознания. Иногда нужно и проиграть, чтобы победить. Больше победы я хотел увидеть только радость фанатов. Надеюсь, что показал себя воином и настоящим королем спорта.

И последнее. Хочу поздравить с победой Тайсона Фьюри и поблагодарить его за исторические воспоминания, которые сохранятся навсегда.