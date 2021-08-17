В УАФ вернулись к кандидатуре Реброва на пост тренера сборной Украины

Сборная Украины по футболу все еще не получила нового тренера. Во вторник, 17 августа, состоялся Исполком Украинской ассоциации футбола, на котором ожидалось назначение рулевого "сине-желтых". Но решения до сих пор нет.

Ребров – будущий тренер сборной Украины?

Недавно появилась информация, что новым тренером сборной Украины станет Александр Петраков. Специалист выиграл со сборной Украины чемпионат мира U-20 в 2019 году.

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Вероятно, в УАФ все еще надеются подписать контракт с тренером Аль-Айна Сергеем Ребровым. Именно он был главным претендентом на тренерское кресло "сине-желтых".

По информации источника, кандидатура Реброва как будущего наставника сборной Украины обсуждалась на Исполкоме УАФ. Впрочем, не уточняется, хотят ли Реброва назначить в сборную Украины к матчам отбора на ЧМ-2022.

Сообщается, что вопрос тренера сборной будет закрыт в ближайшее время. Вместе с тем Петраков остается основным кандидатом на пост наставника сборной Украины.