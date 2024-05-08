Не обошлось только Минаем - Динамо: УАФ расследует еще два матча на "договорняк"

УАФ начало расследование еще двух матчей. Их проверяют на предмет их договорного характера.

17 апреля состоялся перенесенный матч 16-го тура чемпионата Украины Минай – Динамо. Появилась информация, что перед поединком двум футболистам закарпатской команды предлагали заработать "легкие деньги", но они отказались, а руководство клуба обратилось к УАФ.

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Какие команды попали под расследование УАФ

Украинская ассоциация футбола начала еще два служебных расследования на проверку характера договоренности. Речь идет о матче Первой лиги Металлист – Кремень, а также Второй лиги Карпаты-2 – Нива.

Служба провела полиграфическое исследование 30 арбитров и наблюдателей арбитража. По результатам отдельных исследований взяты объяснения.

Оказалось, что "слив" матча футболистам Миная предлагал друг Артема Милевского – Сергей Третьяк. Однако он отрицает предложение "слива", вместо этого утверждает, что просто предлагал посетить стрим Милевского.

Отметим, что Металлист – Кремень завершился со счетом 2:1, а Карпаты-2 – Нива сыграли в "сухую" ничью.