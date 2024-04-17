Минай – Динамо 1:3

Голы: Кораблин, 48 – Буяльский, 4, Немчанинов, 27 (автогол), Волошин, 86.

В чемпионате Украины 2023-2024 состоялся перенесенный матч 16 тура УПЛ. В декабре Минай принимал Динамо, но из-за воздушной тревоги встреча длилась всего две минуты, пишет 24 канал.

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Победа на классе

В конце концов команды не смогли отыграть в тот же день, поэтому доигровку сместили на апрель. При этом несмотря на статус домашнего матча для Миная, он проходил в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

"Бело-синие" владели явной инициативой и уже на 4 минуте вышли вперед. После классной перепасовки Ваната и Буяльского последний смог поразить пустой угол Бандуры. А уже в середине первого тайма Динамо удвоило преимущество.

После прострела от Ярмоленко мяч в свои ворота срезал Немчанинов. Минай же руки не сложил и после нескольких замен смог отыграть один гол. Кораблин в начале второго тайма нанес красивый удар с линии штрафной площадки.

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После этого обе команды создали несколько опасных моментов. Динамо спасал Бущан, тогда как на защиту Миная становилась стойка. В конце концов точку в игре поставил Волошин, который под занавес матча удачно откликнулся на прострел Дубинчака с фланга.

Победа позволяет Динамо приблизиться к Шахтеру на расстояние одного очка, но уже завтра "горняки" проведут свой перенесенный матч против Зари. Минай же остается последним, в четырех баллах позади зоны переходных игр.

Видеообзор матча Минай – Динамо