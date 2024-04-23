Двум футболистам Миная нужно было обеспечить "комфортную разницу" в матче. За это Дмитрий Немчанинов и Евгений Скиба должны были получить 5 тысяч долларов.

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Мутная история с подкупом матча

Футболисты решили отказаться от предложения и сообщили об инциденте в клуб. Впоследствии выяснилось, что деньги им предлагал Сергей Третьяк – друг Артема Милевского.

По информации футбольного комментатора Виктора Вацко, предложение встретиться с Третьяком поступало также другим игрокам Миная. Однако они отказались.

Сергей Третьяк в интервью "Украинскому футболу" объяснил попытку подкупа. Он отметил, что предлагал футболистам лишь прийти на стрим к Милевскому. Мол, никакого предложения "слить" матч не было.

Отметим, что поединок в Киеве завершился победой Динамо со счетом 3:1. Автором автогола в ворота Миная был Дмитрий Немчанинов. Интересно, что Артем Милевский в свое время играл за обе команды.

Что известно о Сергее Третьяке