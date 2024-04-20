17 апреля состоялся перенесенный матч 16-го тура УПЛ, в котором Динамо победило Минай со счетом 3:1. Перед поединком двум футболистам закарпатской команды предлагали заработать "легкие деньги".

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Загадочный фигурант договорных матчей

По сообщению телеграмм-канала "Бомбардир", игрокам предлагали 5 тысяч долларов. Они должны были "реализовать комфортную уверенность" для соперника. Футболисты не согласились на соблазнительное предложение.

Имя фигуранта, который делал предложение, не называется. Однако известно, что он неоднократно попадал в подобные истории. Делец не является работником ни одного клуба.

Руководство Миная провело разъяснительную беседу с каждым игроком команды. Кроме того, клуб обратился к УАФ, которую возглавляет Андрей Шевченко, разобраться в ситуации.

Стоит добавить, что согласно спортивному законодательству фигуранта невозможно привлечь к ответственности. Тем не менее существует "закон Павелко", предусматривающий наказание за участие в договорных матчах

Турнирное положение Динамо и Миная