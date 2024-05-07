После ухода из киевского Динамо Мирча Луческу взял творческий отпуск. 78-летний специалист не собирается уходить на пенсию и наслаждаться отдыхом.

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Луческу нарасхват

По информации румынских СМИ, "Мистер" может вернуться в киевское Динамо. Титулованному тренеру предложили должность генерального директора "бело-синих".

Также Луческу имеет предложение от бухарестского Рапида. Сейчас специалист взял время на размышления. Окончательное решение румын должен принять до 1 июня.

Кстати, 21 апреля Мирча Луческу посетил матч Динамо – Полесье (3:0). Экс-тренер киевлян наблюдал за игрой в компании Сергея Реброва.

Справка. Мирча Луческу покинул Динамо 3 ноября 2023 года. Отставка состоялась после проигранного украинского "Эль-Классико" против Шахтера (0:1).

Напомним, что ранее несколько клубов были заинтересованы в сотрудничестве с румыном. В СМИ называли французский Лион, турецкий Бешикташ, бухарестское Динамо и даже итальянская Рома. Однако тренер не спешит принимать решение до завершения сезона.