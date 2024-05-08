17 квітня відбувся перенесений матч 16-го туру чемпіонату України Минай – Динамо. З'явилася інформація, що перед поєдинком двом футболістам закарпатської команди пропонували заробити "легкі гроші", але вони відмовились, а керівництво клубу звернулось до УАФ.

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Які команди потрапили під розслідування УАФ

Українська асоціація футболу розпочала ще два службових розслідування на перевірку характеру домовленості. Йдеться про матч Першої ліги Металіст – Кремінь, а також Другої ліги Карпати-2 – Нива.

Служба провела поліграфічне дослідження 30 арбітрів і спостерігачів арбітражу. За результатами окремих досліджень взято пояснення.

Важливо! Виявилось, що "злив" матчу футболістам Миная пропонував друг Артема Мілевського – Сергій Третьяк. Однак він заперечує пропозицію "зливу", натомість стверджує, що просто пропонував відвідати стрім Мілевського.

Зазначимо, що Металіст – Кремінь завершився з рахунком 2:1, а Карпати-2 – Нива зіграли в "суху" нічию.