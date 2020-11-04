Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир раскритиковал стиль бокса украинца в бою против Дерека Чисоры. Наставник не узнает того Усика, который был под его руководством.

31 октября Александр Усик одержал свою вторую победу в супертяжелом дивизионе над Дереком Чисорой. Экс-наставник украинца не понимает, куда Александр девал то, чему научился под его руководством, сообщает BWTM SPORTS & GAMING.

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Критика в сторону Усика

"Он не выглядел самим собой. Те вещи, над которыми мы с ним работали в тренировочных лагерях, ушли. Он отошел от тех вещей, поэтому страдал в ринге. Да, он не потерпел поражения еще, но он выбрал путь брать на себя больше ударов. Больше, чем когда-либо прежде. Я отметил это в предыдущем поединке, а этот бой был очень близким к прошлому", – заявил Али Башир.

По мнению Джеймса, Усик не был ловким, а просто бегал по рингу от Чисоры, вместо того, чтобы показывать бокс хорошего уровня.

Тренер считает, что Александр не сможет потягаться с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за титулы, если будет исповедовать такой стиль бокса.

Добавим, что в начале 2017 года боксер прекратил сотрудничество с американцем.

Усик – Чисора: главное о победе украинца

Боксеры провели на ринге все 12 раундов, в которых мощнее выглядел украинец. Судьи в один голос отдали победу Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Александр должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.

Британский супертяж Диллиан Уайт после поединка резко обвинил команду Чисоры. Как будто они давали не правильные указания Дереку, которые привели к его поражению.

Чисора после поражения уже успел бросить вызов Диллиану Уайту и обозвал его ослом.