Британский супертяжеловес Дерек Чисора потерпел поражение от Александра Усика и уже ищет соперников для будущего поединка. Боксер бросил вызов Диллиан Уайту.

Британец не собирается останавливаться после поражения от Усика. Чисора не теряет зря времени и уже бросил вызов Диллиан Уайту. Правда, сделал это британец в соцсетях.

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Дерек выложил фото под которой написал: "Я готов, осел". Чисора добавил # УайтЧисора3. Такой хэштег означает, что боксеры третий раз выйдут на ринг друг против друга.

Уайт – Чисора: как завершилась британская дуэль в 2016 году

10 декабря 2016 боксеры впервые вышли на ринг друг против друга. Поединок проходил в андеркарте боя Энтони Джошуа – Эрика Молины. Встреча британцев показалась очень интересной. Старт боя был за Уайтом, но ближе к середине поединка Чисора ликвидировал преимущество соперника.

Боксеры выбрасывали большое количество ударов, что не слишком часто можно увидеть в поединке супертяжеловесов. Несколько раз Дерек сильно поразил Диллиана, который чудом устоял на ногах. В чемпионских раундах было очень жарко. Но победу таки праздновал Уайт по раздельным решением судей – 115:114, 115:113 Уайту, 115:114 Чисоре. Этот бой был награжден званием "Поединок года".

2018 год: брутальный нокаут от Диллиана

23 декабря 2018 британцы снова вышли на один ринг. На этот раз бой также вышел зрелищным, но преимуществом владел Уайт. Судья дважды снимал очки с Чисоры за удары ниже пояса.

Оба боксера придерживались собственного плана на бой до 11-го раунда, когда Уайт грубым левым хуком отправил оппонента на канвас. Тот даже не пытался встать на ноги. Диллиан получил заслуженную победу над Чисорой.