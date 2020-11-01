Британский супертяж Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) раскритиковал команду земляка Дерека Чисоры из-за неправильных подсказок во время боя против Александра Усика. Он уверен, что Дереку нужно менять тренеров, а не держать на этом ответственном посту своих друзей.

Уайт обвинил команду Дерека, которая помогала ему во время боя. По его словам, Чисоре нужно было изменить план на поединок, но его тренер и помощники лишь подбадривали британца как будто были довольны его поражениями в раундах, сообщает Metro.co.uk.

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Критика команды Чисоры

По мнению Диллиана, эти люди ничего не понимают в боксе, если не смогли изменить бокс Чисоры в течение боя против украинца. Он не исключает, что в план на бой было выдержать 12 раундов против Усика. Но отметил, что Чисоре нужны нормальные тренеры по боксу, которые были бы честными с британцем.

"Друзья для этого не подходят. Я знаю, что меня раскритикуют за такое мнение, но это смешно. Дерек не резал углы, не пробивал в корпус соперника. Не понимаю, что ему говорили, когда был отдых между раундами. Это не специалисты по боксу, а тренеры по физической подготовке, люди из MMA. Нужно, чтобы они подсказывали Дереку, что нужно делать на ринге", – заявил Уайт.

Добавим, что Усик победил Чисору единогласным решением судей– 117:112, 115:113, 115:113. Украинец был лучше соперника из Великобритании и заслуженно праздновал успех.

Уайт – Чисора: как завершилась британская дуэль в 2016 году

10 декабря 2016 года Диллиан Уайт встречался с Дереком Чисорой в андеркарте поединка Энтони Джошуа – Эрика Молины. Бой между британцами выдался очень интересным. Старт боя был за Уайтом, но ближе к середине поединка Чисора ликвидировал преимущество соперника.

Боксеры выбрасывали большое количество ударов, что не слишком часто можно увидеть в поединке супертяжей. Несколько раз Дерек сильно поразил Диллиана, который чудом устоял на ногах. В чемпионских раундах было очень жарко. Но победу таки праздновал Уайт по раздельному решению судей-115:114, 115: 113 Уайту, 115: 114 Чисоре. Этот бой был награжден званием "Поединок года".