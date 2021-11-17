В воскресном матче против Ромы Шевченко не сможет рассчитывать сразу на восемь футболистов.

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Список футболистов, которые не сыграют в матче против Ромы:

Центральный защитник и капитан Доменико Кришито (12 матчей в стартовом составе этого сезона, пять голов и одна результативная передача);

Нападающий Маттиа Дестро (восемь матчей в стартовом составе и шесть забитых голов);

Левый фулбек Мохамед Фарес (семь матчей, два гола и один ассист);

Центральный защитник Никола Максимович (пять матчей в стартовом составе);

Центральный защитник Зиньо Ванхеусден (пять матчей этого сезона);

Полузащитник Эрнани (четыре матча в сезоне);

Центральный защитник Маттиа Бани (три матча в сезоне);

Нападающий Фелипе Кайседо (пять матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста).

К слову. 14 из 17 забитых голов Дженоа в этом сезоне забили футболисты, которые не выйдут в матче с Ромой.

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