В воскресном матче против Ромы Шевченко не сможет рассчитывать сразу на восемь футболистов.

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Список футболистов, которые не сыграют в матче против Ромы:

  • Центральный защитник и капитан Доменико Кришито (12 матчей в стартовом составе этого сезона, пять голов и одна результативная передача);
  • Нападающий Маттиа Дестро (восемь матчей в стартовом составе и шесть забитых голов);
  • Левый фулбек Мохамед Фарес (семь матчей, два гола и один ассист);
  • Центральный защитник Никола Максимович (пять матчей в стартовом составе);
  • Центральный защитник Зиньо Ванхеусден (пять матчей этого сезона);
  • Полузащитник Эрнани (четыре матча в сезоне);
  • Центральный защитник Маттиа Бани (три матча в сезоне);
  • Нападающий Фелипе Кайседо (пять матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста).

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