Донецкий "Шахтер" провел тренировку перед матчем 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала", который состоится 1 декабря.

Занятия пропустили травмированные Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев, сообщает официальный сайт "горняков".

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В двух последних турах "Шахтер" постарается выполнить задание и продолжить выступление в еврокубках.

Что касается "Реала", то в Киев Зинедин Зидан неожиданно не взял своих лидеров. Азар, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Одриосола и Йович не смогут помочь "сливочным" в этом противостоянии. Но с командой на игру полетел украинский легионер "Реала" Андрей Лунин.

Шахтер – Реал: перед матчем

Прошлый поединок между этими командами завершился сенсационной победой команды Луиша Каштру – 2:3. Тогда "горняки" выдали просто феноменальный первый тайм и завершили его со счетом 0:3.

Команды играли между собой дважды в группе ЛЧ сезона 2015/16. В Испании "Реал" победил со счетом 4:0, а в Украине "Шахтер" проиграл повторно – 3:4.

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник, 1 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:55