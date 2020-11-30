Во вторник, 1 декабря, "Шахтер" на НСК "Олимпийский" будет принимать "Реал" в матче группового этапа Лиги чемпионов. О самом главном перед поединком – читайте на Спорт24.

Шахтер – Реал: главное

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

Где: Украина, Киев, НСК " Олимпийский;

Когда: 1 декабря, в 19: 55;

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния);

Где смотреть: телеканал "Футбол 1".

Как себя чувствуют команды

"Шахтер"

Шахтер в первых двух турах группового раунда Лиги чемпионов сенсационно обыграл "Реал" (2:3), а также расписал ничью с "Интером" (0:0). Однако, в 3-м и 4 турах "горняки" потерпели унизительных поражений от "Боруссии" Менхенгладбах – 0:6 и 4:0.

На сегодняшний день Шахтер не побеждает в Лиге чемпионов уже на протяжении 3 подряд поединков. Кроме того, во всех 3 матчах "оранжево-черные" не забили ни одного гола.

"Шахтер" на своем поле не выигрывает 8 подряд матчей (4 ничьи и 4 поражения).

"Реал"

"Реал", конечно, далек от своей оптимальной формы. Однако, подопечные Зидана все равно уже поднялись на 2-ю строчку в группе. Сегодня на счету у них 7 баллов. Если в предстоящий мид-уик они переиграют украинский коллектив, то обеспечат себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

У испанцев всего 1 поражение на групповой стадии Лиги чемпионов. Она приходится как раз на матч первого тура против донецкого "Шахтера".

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Очные встречи

Команды играли между собой дважды в группе ЛЧ сезона 2015-2016. В Испании "Реал" победил со счетом 4:0, а в Украине "Шахтер" повторно проиграл – 3:4.

Что прогнозируют букмекеры

На победу "горняков" в букмекерской конторе Marathonbet дается коэффициент 7,6, на ничейный результат – 5,6, а на победу "Реала" – 1,35.

На то, что "Шахтер" не проиграет (победит или сыграет вничью), букмекеры выставили коэффициент 3,2, а на то, что "Реал" наберет очки в Киеве – 1,09.

Интересная статистика