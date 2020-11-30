Сохранит ли шансы "Шахтер" на выход из группы Лиги чемпионов: анонс на матч с "Реалом"
Во вторник, 1 декабря, "Шахтер" на НСК "Олимпийский" будет принимать "Реал" в матче группового этапа Лиги чемпионов. О самом главном перед поединком – читайте на Спорт24.
Шахтер – Реал: главное
Что: групповой этап Лиги чемпионов;
Где: Украина, Киев, НСК " Олимпийский;
Когда: 1 декабря, в 19: 55;
Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния);
Где смотреть: телеканал "Футбол 1".
Как себя чувствуют команды
"Шахтер"
Шахтер в первых двух турах группового раунда Лиги чемпионов сенсационно обыграл "Реал" (2:3), а также расписал ничью с "Интером" (0:0). Однако, в 3-м и 4 турах "горняки" потерпели унизительных поражений от "Боруссии" Менхенгладбах – 0:6 и 4:0.
На сегодняшний день Шахтер не побеждает в Лиге чемпионов уже на протяжении 3 подряд поединков. Кроме того, во всех 3 матчах "оранжево-черные" не забили ни одного гола.
"Шахтер" на своем поле не выигрывает 8 подряд матчей (4 ничьи и 4 поражения).
"Реал"
"Реал", конечно, далек от своей оптимальной формы. Однако, подопечные Зидана все равно уже поднялись на 2-ю строчку в группе. Сегодня на счету у них 7 баллов. Если в предстоящий мид-уик они переиграют украинский коллектив, то обеспечат себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
У испанцев всего 1 поражение на групповой стадии Лиги чемпионов. Она приходится как раз на матч первого тура против донецкого "Шахтера".
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Очные встречи
Команды играли между собой дважды в группе ЛЧ сезона 2015-2016. В Испании "Реал" победил со счетом 4:0, а в Украине "Шахтер" повторно проиграл – 3:4.
Что прогнозируют букмекеры
На победу "горняков" в букмекерской конторе Marathonbet дается коэффициент 7,6, на ничейный результат – 5,6, а на победу "Реала" – 1,35.
На то, что "Шахтер" не проиграет (победит или сыграет вничью), букмекеры выставили коэффициент 3,2, а на то, что "Реал" наберет очки в Киеве – 1,09.
Интересная статистика
- В трех из четырех матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов сыграл прогноз "тотал более 2,5".
- Ставка "обе забьют" сыграла в трех из четырех поединков "Реала" в группе.
- В каждом из четырех поединков группового этапа "Реал" забивал не меньше двух голов за матч.
- Не более четырех мячей забивались в 12 из 13 последних домашних матчей "Шахтера" в Лиге Чемпионов.
- Ставка "тотал меньше 4,5" сыграла в восьми предыдущих гостевых поединках "Реала" в ЛЧ.
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