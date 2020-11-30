У "Шахтаря" серйозні кадрові проблеми перед матчем з "Реалом": травмовані 7 футболістів
Донецький "Шахтар" провів тренування перед матчем 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реала", який відбудеться 1 грудня.
Заняття пропустили травмовані Сергій Кривцов, Давід Хочолава, Віктор Корнієнко, Богдан В'юнник, Ісмаїлі, Євген Коноплянка та Максим Малишев, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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У двох останніх турах "Шахтар" постарається виконати завдання і продовжити виступ у єврокубках.
Що стосується "Реала", то у Київ Зінедін Зідан неочікувано не взяв своїх лідерів. Азар, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Одріосола та Йовіч не зможуть допомогти "вершковим" у цьому протистоянні. Але з командою на гру полетів український легіонер "Реала" Андрій Лунін.
Шахтар – Реал: перед матчем
Минулий поєдинок між цими командами завершився сенсаційною перемогою команди Луїша Каштру – 2:3. Тоді "гірники" видали просто феноменальний перший тайм та завершили його з рахунком 0:3.
Команди грали між собою двічі в групі ЛЧ сезону 2015/16. В Іспанії "Реал" переміг з рахунком 4:0, а в Україні "Шахтар" програв повторно – 3:4.
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