Донецький "Шахтар" провів тренування перед матчем 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реала", який відбудеться 1 грудня.

Заняття пропустили травмовані Сергій Кривцов, Давід Хочолава, Віктор Корнієнко, Богдан В'юнник, Ісмаїлі, Євген Коноплянка та Максим Малишев, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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У двох останніх турах "Шахтар" постарається виконати завдання і продовжити виступ у єврокубках.

Що стосується "Реала", то у Київ Зінедін Зідан неочікувано не взяв своїх лідерів. Азар, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Одріосола та Йовіч не зможуть допомогти "вершковим" у цьому протистоянні. Але з командою на гру полетів український легіонер "Реала" Андрій Лунін.

Шахтар – Реал: перед матчем

Минулий поєдинок між цими командами завершився сенсаційною перемогою команди Луїша Каштру – 2:3. Тоді "гірники" видали просто феноменальний перший тайм та завершили його з рахунком 0:3.

Команди грали між собою двічі в групі ЛЧ сезону 2015/16. В Іспанії "Реал" переміг з рахунком 4:0, а в Україні "Шахтар" програв повторно – 3:4.

Матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Реал" відбудеться у вівторок, 1 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:55