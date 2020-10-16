В УЄФА розглядають можливість скоротити кількість приймаючих міст під час матчів Євро-2020, який відбудеться в червні-липні 2021 року.

Про це повідомляє The Sun. Таке рішення в УЄФА готові прийняти через пандемію коронавірусу і для того, щоб зменшити кількість небажаних перельотів.

Читайте також: Президент УЄФА розповів, чи відбудеться Євро-2020

Першими містами, які можуть потрапити під скорочення, є Санкт-Петербург і Баку.

На крайній випадок в УЄФА розглядають і варіант, що весь турнір проведуть в одній країні на чотирьох стадіонах. Іспанія є однією з держав, яка може виручити чиновників.

У яких містах має відбуватись чемпіонат Європи?

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)