У Росії хочуть відібрати право проведення Євро-2020
В УЄФА розглядають можливість скоротити кількість приймаючих міст під час матчів Євро-2020, який відбудеться в червні-липні 2021 року.
Про це повідомляє The Sun. Таке рішення в УЄФА готові прийняти через пандемію коронавірусу і для того, щоб зменшити кількість небажаних перельотів.
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Першими містами, які можуть потрапити під скорочення, є Санкт-Петербург і Баку.
На крайній випадок в УЄФА розглядають і варіант, що весь турнір проведуть в одній країні на чотирьох стадіонах. Іспанія є однією з держав, яка може виручити чиновників.
У яких містах має відбуватись чемпіонат Європи?
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)
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