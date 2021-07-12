Матч-открытие нового сезона УПЛ состоится во Львове, в пятницу, 23 июля. Последний матч первого тура примет Полтава – в понедельник, 26 июля.

Относительно матча между Львовом и Мариуполем в первом туре, то игра может произойти и не во Львове. Все из-за проблем со стадионом. Клуб домашней ареной указал стадион "Украина". Но в УАФ за две недели до старта чемпионата лишили этот стадион права принимать матчи УПЛ. Если руководству Львова не удастся договориться с "Ареной Львов", то запасным вариантом станет проведение матча в Тернополе.

Вместе с тем Рух, который тоже планировал выступать на стадионе "Украина", пригрозил сняться с чемпионата, если до третьего тура команде не позволят проводить там матчи.