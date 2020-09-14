У них есть футболисты, которых мы скоро увидим в топ-чемпионатах: Луческу оценил "АЗ Алкмаар"
Наставник "Динамо" Мирча Луческу пообщался с журналистами перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Румынский специалист оценил "АЗ Алкмаар", который станет соперником "Динамо".
75-летний наставник "Динамо" акцентировал внимание на том, что АЗ проведет выездной поединок. По мнению Луческу, выезд в Киев будет сложным для АЗ, пишет 24 канал.
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"Команда очень хорошая. Они подготовились именно к нам. У них 7 – 8 матчей было сыграно, в том числе контрольных. В современном футболе все известно обо всех соперниках. Самое главное – как ты подготовишься к этому сопернику.
Большинство своих матчей они провели дома, поэтому выезд к нам будет сложным для них. Мы очень мотивированы. Очень хотим победить", – сказал тренер "Динамо".
Он заверил, что его футболисты знают все об АЗ. По мнению Луческу, у АЗ есть слабые стороны, которые нужно использовать.
Мы знаем хорошо их игроков. Знаем весь состав АЗ, смотрели их. Много талантливой молодежи, которая выросла в этом клубе. Они давно играют вместе. Смотрим и на слабые стороны, которые должны использовать в матче,
– сказал румын.
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Луческу припомнили, что он уже побеждал АЗ во главе "Шахтера" со счетом 5:0. Он отметил, что с тех пор многое изменилось. Впрочем, Луческу не ставит под сомнение, что игроки нидерландского клуба окажутся в топ-чемпионатах.
В футболе, как и в жизни, все меняется. Нельзя говорить о том, что было. Каждый год что-то меняется. Мы знаем хорошо АЗ. У них есть хорошие игроки, которых, уверен, скоро увидим в топ-чемпионатах. Эта команда очень сильно прогрессировала, если учитывать то, что было 5 лет назад,
– отметил специалист.
"Динамо" – АЗ: главное о матче
Матч квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – АЗ состоится на НСК "Олимпийский" 15 сентября.
Начало матча в 20:00. Победитель этого матча выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. И сыграет за право выхода в групповой этап ЛЧ против победителя пары "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Австрия).
В Украине игру "Динамо" – АЗ покажет телеканал"2+2".