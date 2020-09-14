Наставник "Динамо" Мірча Луческу поспілкувався з журналістами перед матчем 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Румунський фахівець оцінив "АЗ Алкмаар", який стане суперником "Динамо".

75-річний наставник "Динамо" акцентував увагу на тому, що АЗ проведе виїзний поєдинок. На думку Луческу, виїзд у Київ буде складним для АЗ, пише 24 канал.

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"Команда дуже хороша. Вони підготувалися саме до нас. У них 7-8 матчів було зіграно, в тому числі контрольних. У сучасному футболі все відомо про всіх суперників. Найголовніше – як ти підготуєшся до цього суперника.

Більшість своїх матчів вони провели вдома, тому виїзд до нас буде складним для них. Ми дуже мотивовані. Дуже хочемо перемогти", – сказав тренер "Динамо".

Він запевнив, що його футболісти знають весь все про АЗ. На думку Луческу, в АЗ є слабкі сторони, які потрібно використати.

Ми знаємо добре їх гравців. Знаємо весь склад АЗ, дивилися їх. Багато талановитої молоді, яка виросла в цьому клубі. Вони давно грають разом. Дивимося і на слабкі сторони, які повинні використовувати в матчі,

– сказав румун.

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Луческу пригадали, що він вже перемагав АЗ на чолі "Шахтаря" з рахунком 5:0. Він зазначив, що з того часу багато чого змінилося. Втім, Луческу не ставить під сумнів, що гравці нідерландського клубу опиняться у топ-чемпіонатах.

У футболі, як і в житті, все змінюється. Не можна говорити про те, що було. Щороку щось змінюється. Ми знаємо добре АЗ. У них є хороші гравці, яких, впевнений, скоро побачимо в топ-чемпіонатах. Ця команда дуже сильно прогресувала, якщо враховувати те, що було 5 років тому,

– зазначив фахівець.

"Динамо" – АЗ: головне про матч

Матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – АЗ відбудеться на НСК "Олімпійський" 15 вересня.

Початок матчу о 20:00. Переможець цього матчу вийде в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. І зіграє за право виходу в груповий етап ЛЧ проти переможця пари "Гент" (Бельгія) – "Рапід" (Австрія).

В Україні гру "Динамо" – АЗ покаже телеканал "2+2".



"Динамо" – АЗ порівняльна інфографіка / 24 канал