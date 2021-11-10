У него все получится, – Вернидуб отреагировал на назначение Шевченко в Дженоа

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал приход Андрея Шевченко в итальянскую команду Дженоа. Именитый коуч верит в успех экс-наставника сборной Украины.

"Он серьезный тренер"

Вернидуб поздравил бывшего наставника сборной Украины с новой должностью. Также коуч Шерифа надеется, что тренер Дженоа сможет исправить ситуацию "грифонов"

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"Я его только поздравляю. Думаю, если он там, то прежде сам хотел туда попасть. Поэтому удачи ему и хорошей работы. Считаю, что тренер он достаточно серьезный, что показал своей работой в сборной Украины. Могу только пожелать удачи. И еще – исправить ситуацию, в которую попал Дженоа. Думаю, у него все получится", – подчеркнул Вернидуб.

Юрий Вернидуб – наставник молдавского Шерифа, который впервые в истории играет в групповом этапе Лиги чемпионов. Но несмотря на это, клуб уже успел создать настоящую сенсацию, когда команде удалось обыграть на выезде мадридский Реал 2:1.

Первых реальных успехов в качестве тренера украинский специалист достиг в луганской Заре.

Его дважды признавали лучшим тренером Украины.

Шевченко в Дженоа