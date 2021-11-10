У него все получится, – Вернидуб отреагировал на назначение Шевченко в Дженоа
Источник:Футбол 1/2/3
Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал приход Андрея Шевченко в итальянскую команду Дженоа. Именитый коуч верит в успех экс-наставника сборной Украины.
"Он серьезный тренер"
Вернидуб поздравил бывшего наставника сборной Украины с новой должностью. Также коуч Шерифа надеется, что тренер Дженоа сможет исправить ситуацию "грифонов"
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"Я его только поздравляю. Думаю, если он там, то прежде сам хотел туда попасть. Поэтому удачи ему и хорошей работы. Считаю, что тренер он достаточно серьезный, что показал своей работой в сборной Украины. Могу только пожелать удачи. И еще – исправить ситуацию, в которую попал Дженоа. Думаю, у него все получится", – подчеркнул Вернидуб.
- Юрий Вернидуб – наставник молдавского Шерифа, который впервые в истории играет в групповом этапе Лиги чемпионов. Но несмотря на это, клуб уже успел создать настоящую сенсацию, когда команде удалось обыграть на выезде мадридский Реал 2:1.
- Первых реальных успехов в качестве тренера украинский специалист достиг в луганской Заре.
- Его дважды признавали лучшим тренером Украины.
Шевченко в Дженоа
- Экс-наставник сборной Украины 7 ноября официально возглавил Дженоа.
- Украинский специалист уже начал работу в команде, 9 ноября он провел первую тренировку.
- Новый наставник "грифонов" хотел бы видеть среди своих подопечных в Дженоа Виталия Миколенко и Александра Зинченко. Также в новой команде он хотел бы видеть форварда Динамо Владислава Супрягу, а также хавбека Аталанты и сборной России Алексея Миранчука.
- Во главе Дженоа Шевченко дебютирует 21 ноября против римской Ромы Жозе Моуринью.