Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором 45-летний специалист прибыл на тренировочную базу Дженоа.
К слову Чего ожидать от Шевченко в Дженоа: спасет от вылета, купит украинца, выиграет трофей
Накануне клуб и специалист объявили о начале сотрудничества. Первая пресс-конференция Андрея Шевченко намечена на завтра, 10 ноября.
Официальная презентация Шевченко состоится 10 ноября и начнется в 15.00 по киевскому времени.
Шевченко возглавил Дженоа
- 45-летний украинский тренер 7 ноября официально возглавил Дженоа. Шевченко впервые в карьере возглавил клуб. До этого тренер 5 лет работал во главе сборной Украины.
- Шевченко стал только вторым украинским специалистом, возглавившим команду из топ-5 сильнейших лиг Европы. Первым был Виктор Скрипник, возглавлявший немецкий Вердер.
- Тренер дебютирует во главе Дженоа 21 ноября в домашнем матче против римской Ромы Жозе Моуринью.