Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором 45-летний специалист прибыл на тренировочную базу Дженоа.

К слову Чего ожидать от Шевченко в Дженоа: спасет от вылета, купит украинца, выиграет трофей

Накануне клуб и специалист объявили о начале сотрудничества. Первая пресс-конференция Андрея Шевченко намечена на завтра, 10 ноября.

Официальная презентация Шевченко состоится 10 ноября и начнется в 15.00 по киевскому времени.

Шевченко возглавил Дженоа