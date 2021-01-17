Международная федерация хоккея (ИИХФ) на следующей неделе объявит о переносе чемпионата мира 2021 года из Беларуси в другую страну.

Об этом сообщает швейцарское издание Watson. Официальное решение организации может быть опубликовано в день следующего заседания ИИХФ, 18 января.

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Однако отметим, что официальное решение могут объявить как в день заседания, так и в течение недели. В состав Совета входят 12 человек и главы ИИХФ Рене Фазель.

Издание также назвало три возможных варианта замены Беларуси – Латвия, Дания и Словакия.

Спонсоры отказываются финансировать ЧМ в Беларуси

Чешский производитель автомобилей Škoda и бренд косметики Nivea объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира-2021, если он пройдет в Беларуси.

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси.