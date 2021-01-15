Бренд Nivea заявив, що вони не будуть спонсорами Чемпіонату світу з хокею, якщо організатори вирішать його провести в Білорусі.

Під постами компанії в інстаграм читачі почали писати пости з проханням не підтримувати ЧС з хокею в Білорусі. Адже в цій країні впроваджена диктатура.

Водночас Міжнародна федерація хокею проведе чемпіонат світу в Білорусі попри тиск країн

Під цими повідомленнями з'явився комент з офіційного акаунту Nivea.

"Nivea виступає за повагу, єдність та проти всіх форм дискримінації й насильства. Дивлячись на нинішню ситуацію, ми вирішили, що Nivea не буде спонсорувати чемпіонат світу 2021 з хокею, якщо буде підтверджено, що він буде спільно організований в Білорусі. Ми вже поінформували Міжнародну федерацію хокею про наше рішення і будемо уважно стежити за поточними обговореннями", – йдеться в коментарі.

Нагадаємо, після президентських виборів у Білорусі, які відбулися у серпні 2020 року, в країні розпочалися акції протесту. Білоруси заявили про масові фальсифікації під час голосування на користь тодішнього президента Олександра Лукашенка.

Україна офіційно не визнала результатів виборів. Лукашенко – самопроголошений президент.

Акції протесту опозиції активно подавляються правоохоронцями. Людей затримують на вулицях та по домівках, відправляючи їх в СІЗО.

Проти Лукашенка та його оточення ввели чимало санкцій. У тому числі й Міжнародний олімпійський комітет, який заборонив йому відвідувати Олімпійські ігри.

Чемпіонат світу з хокею у 2021 році відбудеться з 21 травня до 6 червня. Турнір попередньо мають прийняти дві країни – Білорусь (матчі у Мінську) та Латвія (Рига).