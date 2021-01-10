Страны Европы активно обсуждают бойкот или перенос из Минска чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Об этом народный президент Беларуси Светлана Тихановская заявила 10 января во собственном Телеграме.

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"Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси более 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом", – сказала Тихановская.

По данным Тихановской, в поддержку переноса или бойкота ЧМ в Минске уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола, депутаты Бундестага и Конгресса США.

Ранее Светлана поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии и представителями Швейцарии.

Перенос чемпионата мира из Беларуси: что известно

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должны были принять Беларусь и Латвия с 21 мая по 6 июня. Матчи были запланированы в Минске и Риге.

Но с начала массовых протестов в Беларуси, избиения протестующих, их задержаний, а также убийства активистов, белорусы, а затем и мировое сообщество начали обращаться к Международной федерации хоккея (IIHF) с просьбой отобрать у Беларуси право проведения Чемпионата мира.