Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) наступного тижня оголосить про перенесення чемпіонату світу 2021 року з Білорусі у іншу країну.

Про це повідомляє швейцарське видання Watson. Офіційне рішення організації може бути опубліковано у день наступного засідання ІІХФ, 18 січня.

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Однак зазначимо, що офіційне рішення можуть оголосити як в день засідання, так і протягом тижня. До складу Ради входять 12 осіб і глави ІІХФ Рене Фазель.

Видання також назвало три можливих варіанти заміни Білорусі – Латвія, Данія і Словаччина.

Спонсори відмовляються фінансувати ЧС у Білорусі

Чеський виробник автомобілів Škoda і бренд косметики Nivea оголосили, що не будуть спонсорувати чемпіонат світу-2021, якщо він пройде в Білорусі.

Турнір запланований в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня. Раніше різні європейські громадські організації закликали ІІХФ перенести чемпіонат світу 2021 року з Мінська через напружену політичну ситуацію в Білорусі.