Skoda не буде спонсором ЧС-2021 з хокею, якщо він пройде в Білорусі
Автомобільний виробник Skoda відмовиться спонсорувати чемпіонат світу з хокею-2021. Чеська компанія висловила протест через порушення прав людини у Білорусі.
На інстаграм-сторінці Skoda з'явилося повідомлення, що компанія відмовиться від спонсорства ЧС-2021, якщо його таки прийме Білорусь.
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"Skoda відмовиться від спонсорства ЧС-2021, якщо підтвердиться, що Білорусь прийматиме це змагання", – йдеться у заяві компанії.
Ми підтримуємо правила щодо захисту прав людини
Skoda є головним спонсором чемпіонату світу з 1992 року.
Ми великі шанувальники хокею. Skoda Auto пишається партнерством з чемпіонатом світу з хокею протягом 28 років. Але ми також поважаємо і підтримуємо всі чинні правила щодо захисту прав людини як фундаментальну і загальну вимогу в усьому світі,
– мовиться у повідомленні.
Що відбувається у Білорусі?
У 2020 році у Білорусі відбулися президентські вибори, після яких країну сколихнули акції протесту. Білоруси заявили про фальсифікації під час голосування на користь тодішнього президента Олександра Лукашенка.
Україна, як і ЄС, США та інші країни, офіційно не визнала результатів виборів. Олександр Лукашенко – самопроголошений президент.
Білоруські силовики пригнічують акції протесту: людей б'ють, затримують на вулицях чи вдома і відправляють СІЗО.
Проти Лукашенка та його прибічників ввели ряд санкцій. Зокрема, Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому відвідувати Олімпійські ігри.
Попри події в Білорусі Міжнародна федерація хокею (IIHF) розраховує на проведення чемпіонату світу з хокею-2021 у Мінську та Ризі.
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