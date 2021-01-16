Автомобільний виробник Skoda відмовиться спонсорувати чемпіонат світу з хокею-2021. Чеська компанія висловила протест через порушення прав людини у Білорусі.

На інстаграм-сторінці Skoda з'явилося повідомлення, що компанія відмовиться від спонсорства ЧС-2021, якщо його таки прийме Білорусь.

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"Skoda відмовиться від спонсорства ЧС-2021, якщо підтвердиться, що Білорусь прийматиме це змагання", – йдеться у заяві компанії.

Ми підтримуємо правила щодо захисту прав людини

Skoda є головним спонсором чемпіонату світу з 1992 року.

Ми великі шанувальники хокею. Skoda Auto пишається партнерством з чемпіонатом світу з хокею протягом 28 років. Але ми також поважаємо і підтримуємо всі чинні правила щодо захисту прав людини як фундаментальну і загальну вимогу в усьому світі,

– мовиться у повідомленні.

До уваги. Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня. Турнір попередньо мають прийняти дві країни – Білорусь (матчі у Мінську) та Латвія (Рига).

У 2020 році у Білорусі відбулися президентські вибори, після яких країну сколихнули акції протесту. Білоруси заявили про фальсифікації під час голосування на користь тодішнього президента Олександра Лукашенка.

Україна, як і ЄС, США та інші країни, офіційно не визнала результатів виборів. Олександр Лукашенко – самопроголошений президент.

Білоруські силовики пригнічують акції протесту: людей б'ють, затримують на вулицях чи вдома і відправляють СІЗО.

Проти Лукашенка та його прибічників ввели ряд санкцій. Зокрема, Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому відвідувати Олімпійські ігри.

Попри події в Білорусі Міжнародна федерація хокею (IIHF) розраховує на проведення чемпіонату світу з хокею-2021 у Мінську та Ризі.