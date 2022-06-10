У каждого четвертого был настоящий билет: почему возник скандал со зрителями во время финала ЛЧ

В конце мая прошел финал лиги чемпионов, где Реал вырвал победу у Ливерпуля. Для болельщиков матч запомнился скандальной организацией.

Во Франции рассказали о новых деталях

Начало игры сперва перенесли на 15 минут, затем это время увеличили. В конечном итоге игра началась в 22:36.

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Во Франции начали собственное расследование. Менеджер по вопросам безопасности "Стад Де Франс" рассказал государственным органам власти детали о поддельных билетах и ​​фанатах, которые их не имели. По информации RMC Sport, 60% находившихся возле стадиона болельщиков вообще не имели билетов.

Правоохранительные органы при расследовании также обнаружили ряд поддельных билетов, с которыми фаны пытались попасть на стадион. Они выглядели скриншотами с поддельным QR-кодом, фальшивыми обычными билетами, а также отпечатанными копиями на бумаге.

По оценке менеджера по безопасности, только у каждого четвертого болельщика, который находился рядом со входом на стадион, билет был настоящим.

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