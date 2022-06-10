Во Франции рассказали о новых деталях
Начало игры сперва перенесли на 15 минут, затем это время увеличили. В конечном итоге игра началась в 22:36.
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Во Франции начали собственное расследование. Менеджер по вопросам безопасности "Стад Де Франс" рассказал государственным органам власти детали о поддельных билетах и фанатах, которые их не имели. По информации RMC Sport, 60% находившихся возле стадиона болельщиков вообще не имели билетов.
Правоохранительные органы при расследовании также обнаружили ряд поддельных билетов, с которыми фаны пытались попасть на стадион. Они выглядели скриншотами с поддельным QR-кодом, фальшивыми обычными билетами, а также отпечатанными копиями на бумаге.
По оценке менеджера по безопасности, только у каждого четвертого болельщика, который находился рядом со входом на стадион, билет был настоящим.
Скандальное начало ЛЧ: детали
- В УЕФА сообщили, что причиной проблем с турникетами стали фальшивые билеты, которые приобрели фанаты Ливерпуля. Потому возникла задержка, чтобы владельцы действительных пропусков сумели беспрепятственно попасть на игру.
- Однако есть одно "но", защитник Ливерпуля и сборной Шотландии Эндрю Робертсон заявил, что билет, полученный в клубе, тоже назвали фальшивым.
- В настоящее время в УЕФА продолжается расследование этого инцидента.
- Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин обвинил в хаосе перед началом финального матча главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. Мол, тот призвал болельщиков приезжать в Париж даже без билетов.
- В Ливерпуль отреагировали на соответствующее заявление и назвали его позорным.
- Реал также обратился с официальным заявлением в УЕФА.