У Джошуа кризис: боксер отрекся от своего промоутера после поражения Усику

Энтони Джошуа после поражения Александру Усику был недоволен своей командой, поэтому ищет нового тренера. Теперь же британский боксер, похоже, побил горшки со своим промоутером Эдди Хирном.

Чистка Джошуа в соцсетях

Джошуа решил убрать Хирна и другие учетные записи со всех своих социальных сетей. Энтони подписан только на компании Matchroom Boxing и 258 MGT.

Кстати Джошуа должен завершить карьеру, если проиграет снова, – промоутер Усика о реванше

Почему Джошуа отписался от Эдди Хирна – неизвестно.

Сам Хирн заверил, что общается с Джошуа каждый день. Однако промоутер не смог объяснить действия бывшего чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF.

Это ничего не значит. Думаю, что он отписался в социальных сетях от всех, кроме своих спонсоров. Но не волнуйтесь, мы до сих пор общаемся каждый день,

– сказал Хирн.

Следует заметить, что Джошуа отписался от Хирна на фоне слухов об отступных за реванш против Александра Усика.

Энтони якобы может получить определенную сумму, чтобы не драться с Усиком. Тогда украинец получит шанс провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Британец не знает, предлагали ли его команде отступные за реванш с Усиком. Джошуа заверил, что деньги для него не на первом месте, но он готов рассмотреть такое предложение.

"Если деньги будут правильными, нам придется рассмотреть предложение. Но уважение для меня гораздо ценнее, чем деньги. Поэтому сразу идет уважение, потом – моя репутация после ухода из супертяжелого веса, а на третьем месте – реноме самого умного бизнесмена", – сказал боксер.

Это интересно Усик не стал звездой, он только на пути к этому, – промоутер Красюк

Усик – Джошуа: что известно о реванше