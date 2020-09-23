В 2020 году впервые в истории не состоится Рождественская гонка по биатлону. Соревнования, которые ежегодно проходят на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене (Германия), в 2020 году не состоятся из-за коронавируса.

В Германии действует запрет на проведение мероприятий с большим количеством зрителей. Об этом сообщает Sport 1.

Кстати Первую в истории Украины биатлонную шоу-гонку перенесли: причина

Гонка, которая должна была состояться 28 декабря, переносится на 2021 год. Точной новой даты пока нет.

Билеты, приобретенные на гонку в 2020 году, останутся в силе.

Что такое Рождественская гонка?

Ежегодное коммерческое соревнования по биатлону, который проходит на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене с 2002 года. В 2010 году, из-за обрушения части крыши стадиона, гонка была перенесена на 27 марта 2011 года. Гонка является выставочной и не приносит зачетных баллов.

Как украинцы выступают в Рождественской гонке

Украинская команда дважды побеждала на Рождественской гонке. В 2008 году золото Украины принесла пара Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля.

В 2014 году золото получили Валя Семеренко и Сергей Семенов. В 2019 году Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина заняли второе место.