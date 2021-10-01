"Туз в рукаве" Шерифа: сколько зарабатывает Вернидуб в клубе, который уничтожил Реал

Украинский тренер Шерифа Юрий Вернидуб стал чуть ли не "богом" для Шерифа. При этом наставник довольно скромно зарабатывает в клубе из Молдовы.

Скромный тренер с бешеным результатом

Финансовые вкусы 55-летнего специалиста по Украине довольно скромные. В Шерифе Юрий Вернидуб получает менее 20 тысяч евро в месяц.

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По информации издания, украинец получает меньше всего среди тренеров клубов группы "D" в Лиге чемпионов. Напомним, что в этой группе соревнуются Шериф, Шахтер, Реал и Интер.

Оклад руководителей всех трех клубов колеблется от 160 тысяч до одного миллиона евро в месяц. К примеру, Вернидуб получает в 25 раз меньшую зарплату, чем тренер Реала Карло Анчелотти.

Как сообщает издание digisport.ro, в среднем футболисты команды из Молдовы получают 5-7 тысяч евро в месяц. Лидеры чемпиона страны около 15 тысяч евро, а молодые игроки, которые только подступаются в основную команду – около одной тысячи евро.

Шериф – сенсация Лиги чемпионов

Юрий Вернидуб переписал клубную историю. Украинец стал первым в истории команды тренером, который вывел Шериф в групповой раунд Лиги чемпионов.

Чемпион Молдовы уже в стартовом домашнем матче уверенно переиграл донецкий Шахтер со счетом 2:0.

А вот во втором туре произошла настоящая сенсация, чудо. Все называют такой результат как угодно. Шериф переиграл испанский Реал. "Королевский клуб" опозорился, пропустив победный гол для соперника на последней минуте основного времени. Отметим, что первыми в счете забили также гости из Молдовы. В итоге – 1:2 Шериф неожиданно повез из Мадрида три очка.

После двух туров Лиги чемпионов Шериф возглавил группу "D", оставив за своей спиной именитых соперников.

Вернидуб возглавляет Шериф с декабря 2020 года. Под руководством наставника клуб сыграл 37 матчей и творит настоящее чудо в еврокубках.