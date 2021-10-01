Спас от поражения

Максим Коваль выступает за местный Аль-Фатех. 28-летний украинский голкипер довольно часто курьезно играет не в пользу своей команды, но в этом матче он стал настоящим героем встречи.

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Страж ворот угадал направление удара игрока Иттифаки, отразив пенальти. 11-метровый удар был назначен уже на 14-й минуте поединка. Матч завершился нулевой ничьей. Коваль спас команду в начале поединка, принеся весомый вклад в положительный результат.

Как Коваль отбил пенальти: видео

После семи сыгранных поединков клуб Коваля занимает 7 место в чемпионате Саудовской Аравии, в его активе 7 очков.