В субботу, 29 апреля, подошел к окончанию 23 тур УПЛ. Он не был богат сенсацией, но подарил болельщикам немало голов, пишет 24 канал.

К теме Лига чемпионов совсем рядом: Заря благодаря голам эксдинамовцев и Герреро победила Черноморец

В 23 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 26 голов. Это хорошая результативность по турниру – 3,25 гола за игру. При этом каждый из поединков подарил как минимум два точных удара. Все результаты тура выглядят следующим образом:

Металлист – Динамо 1:3

Вереск – Львов 3:2

Колос – Шахтер 1:3

Заря – Черноморец 3:1

Минай – Металлист 1925 1:1

Ингулец – Днепр-1 0:2

Рух – Ворскла 1:1

Кривбасс – Александрия 2:1

Основные моменты 23 тура

Все лидеры таблицы одержали уверенные победы с разницей в два мяча. Это сохранило статус-кво в борьбе за чемпионство, у Шахтера +5 очков от Днепра-1 при матче в запасе у команды Кучера.

При этом Динамо отстает от Зари на пять же баллов. Напомним, что третье место дает путевку в Лигу Европы. Также обострилась борьба за Лигу конференций.

Стоит знать Первое поражение Ротаня: Кривбасс выиграл у Александрии и включился в борьбу за еврокубки – видео

Александрия уступила в лобовом поединке Кривбасса. Теперь ее ближайшие преследователи разместились в четырехочковом диапазоне позади.

Победа над Львовом стала первой для Вереса за последние 12 матчей. Это позволило ровенчанам выбраться из зоны плей-аут, куда опустился Минай. Подопечные Шарана не смогли одолеть Металлист 1925.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 23 17 5 1 56-17 56 2 Днепр-1 22 16 3 3 48-19 51 3 Заря 23 15 4 4 48-28 49 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 44 5 Александрия 22 8 10 4 34-28 34 6 Кривбасс 23 9 4 10 21-27 31 7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 30 8 Колос 23 8 6 9 20-24 30 9 Металлист 1925 23 5 11 7 20-35 26 10 Ингулец 23 7 5 11 20-26 26 11 Верес 23 6 6 11 30-36 24 12 Черноморец 23 5 8 10 23-32 23 13 Минай 23 5 8 10 17-27 23 14 Рух 23 4 8 11 23-35 20 15 Металлист 23 4 7 12 25-39 19 16 Львов 23 3 4 16 18-42 13

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Артем Довбик (Днепр-1) 20 Виталий Буяльский (Динамо) – 11 Таулян Сефери (Ворскла) – 11 Владислав Ванат (Динамо) 9 Максим Прядун (Металлист) – 8 Назарий Русин (Заря) – 8 Даниил Сикан (Шахтер) – 8 Павел Ориховский (Колос) – 8

Читайте также Спасли замены: Шахтер чуть не уступил Колоссу

Расписание 24 тура чемпионата Украины: