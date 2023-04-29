В субботу, 29 апреля, подошел к окончанию 23 тур УПЛ. Он не был богат сенсацией, но подарил болельщикам немало голов, пишет 24 канал.
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В 23 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 26 голов. Это хорошая результативность по турниру – 3,25 гола за игру. При этом каждый из поединков подарил как минимум два точных удара. Все результаты тура выглядят следующим образом:
- Металлист – Динамо 1:3
- Вереск – Львов 3:2
- Колос – Шахтер 1:3
- Заря – Черноморец 3:1
- Минай – Металлист 1925 1:1
- Ингулец – Днепр-1 0:2
- Рух – Ворскла 1:1
- Кривбасс – Александрия 2:1
Основные моменты 23 тура
Все лидеры таблицы одержали уверенные победы с разницей в два мяча. Это сохранило статус-кво в борьбе за чемпионство, у Шахтера +5 очков от Днепра-1 при матче в запасе у команды Кучера.
При этом Динамо отстает от Зари на пять же баллов. Напомним, что третье место дает путевку в Лигу Европы. Также обострилась борьба за Лигу конференций.
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Александрия уступила в лобовом поединке Кривбасса. Теперь ее ближайшие преследователи разместились в четырехочковом диапазоне позади.
Победа над Львовом стала первой для Вереса за последние 12 матчей. Это позволило ровенчанам выбраться из зоны плей-аут, куда опустился Минай. Подопечные Шарана не смогли одолеть Металлист 1925.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|23
|17
|5
|1
|56-17
|56
|2
|Днепр-1
|22
|16
|3
|3
|48-19
|51
|3
|Заря
|23
|15
|4
|4
|48-28
|49
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|44
|5
|Александрия
|22
|8
|10
|4
|34-28
|34
|6
|Кривбасс
|23
|9
|4
|10
|21-27
|31
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|30
|8
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|30
|9
|Металлист 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|26
|10
|Ингулец
|23
|7
|5
|11
|20-26
|26
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|24
|12
|Черноморец
|23
|5
|8
|10
|23-32
|23
|13
|Минай
|23
|5
|8
|10
|17-27
|23
|14
|Рух
|23
|4
|8
|11
|23-35
|20
|15
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|19
|16
|Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|13
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Артем Довбик (Днепр-1) 20
- Виталий Буяльский (Динамо) – 11
- Таулян Сефери (Ворскла) – 11
- Владислав Ванат (Динамо) 9
- Максим Прядун (Металлист) – 8
- Назарий Русин (Заря) – 8
- Даниил Сикан (Шахтер) – 8
- Павел Ориховский (Колос) – 8
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Расписание 24 тура чемпионата Украины:
- 3 мая (среда), 13:00. Шахтер – Минай
- 3 мая (среда), 13:00. Днепр-1 – Металлист
- 3 мая (среда), 14:00. Львов – Александрия
- 3 мая (среда), 15:00. Черноморец – Колос
- 3 мая (среда), 15:00. Заря – Верес
- 4 мая (четверг), 13:00. Ингулец – Кривбасс
- 4 мая (четверг), 13:00. Металлист 1925 – Рух
- 4 мая (четверг), 15:00. Ворскла – Динамо