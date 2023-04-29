В субботу, 29 апреля, подошел к окончанию 23 тур УПЛ. Он не был богат сенсацией, но подарил болельщикам немало голов, пишет 24 канал.

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В 23 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 26 голов. Это хорошая результативность по турниру – 3,25 гола за игру. При этом каждый из поединков подарил как минимум два точных удара. Все результаты тура выглядят следующим образом:

  • Металлист – Динамо 1:3
  • Вереск – Львов 3:2
  • Колос – Шахтер 1:3
  • Заря – Черноморец 3:1
  • Минай – Металлист 1925 1:1
  • Ингулец – Днепр-1 0:2
  • Рух – Ворскла 1:1
  • Кривбасс – Александрия 2:1

Основные моменты 23 тура

Все лидеры таблицы одержали уверенные победы с разницей в два мяча. Это сохранило статус-кво в борьбе за чемпионство, у Шахтера +5 очков от Днепра-1 при матче в запасе у команды Кучера.

При этом Динамо отстает от Зари на пять же баллов. Напомним, что третье место дает путевку в Лигу Европы. Также обострилась борьба за Лигу конференций.

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Александрия уступила в лобовом поединке Кривбасса. Теперь ее ближайшие преследователи разместились в четырехочковом диапазоне позади.

Победа над Львовом стала первой для Вереса за последние 12 матчей. Это позволило ровенчанам выбраться из зоны плей-аут, куда опустился Минай. Подопечные Шарана не смогли одолеть Металлист 1925.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Шахтер 23 17 5 1 56-17 56
2 Днепр-1 22 16 3 3 48-19 51
3 Заря 23 15 4 4 48-28 49
4 Динамо 23 13 5 5 34-19 44
5 Александрия 22 8 10 4 34-28 34
6 Кривбасс 23 9 4 10 21-27 31
7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 30
8 Колос 23 8 6 9 20-24 30
9 Металлист 1925 23 5 11 7 20-35 26
10 Ингулец 23 7 5 11 20-26 26
11 Верес 23 6 6 11 30-36 24
12 Черноморец 23 5 8 10 23-32 23
13 Минай 23 5 8 10 17-27 23
14 Рух 23 4 8 11 23-35 20
15 Металлист 23 4 7 12 25-39 19
16 Львов 23 3 4 16 18-42 13

Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Артем Довбик (Днепр-1) 20
  2. Виталий Буяльский (Динамо) – 11
  3. Таулян Сефери (Ворскла) – 11
  4. Владислав Ванат (Динамо) 9
  5. Максим Прядун (Металлист) – 8
  6. Назарий Русин (Заря) – 8
  7. Даниил Сикан (Шахтер) – 8
  8. Павел Ориховский (Колос) – 8

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Расписание 24 тура чемпионата Украины:

  • 3 мая (среда), 13:00. Шахтер – Минай
  • 3 мая (среда), 13:00. Днепр-1 – Металлист
  • 3 мая (среда), 14:00. Львов – Александрия
  • 3 мая (среда), 15:00. Черноморец – Колос
  • 3 мая (среда), 15:00. Заря – Верес
  • 4 мая (четверг), 13:00. Ингулец – Кривбасс
  • 4 мая (четверг), 13:00. Металлист 1925 – Рух
  • 4 мая (четверг), 15:00. Ворскла – Динамо