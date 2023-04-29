Заря – Черноморец 3:1
Голы: Герреро, 16, Антюх 34, Русин, 80 – Ермаков, 45
Обе команды показывают очень приличные результаты в весенней части чемпионата. Луганчане ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, а одесситы, оттолкнувшись от дна турнирной таблицы, пытаются приблизиться к еврокубковой зоне. Так что футбольных болельщиков ожидал бескомпромиссный поединок, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Вереск прервал неудачную серию без побед, перестреляв катящийся в бездну Львов.
Тренерская победа ван Леувена
Роман Григорчук не мог рассчитывать в отчетном матче на форварда Даниила Алефиренко из-за перебора желтых карточек. Потеря забивного нападающего сказалась на атакующем потенциале "моряков".
Подопечные Патрика ван Леувена с первых минут оказали давление на ворота гостей. Уже на 16-й минуте встречи панамец Герреро принимал поздравления от партнеров по команде. Форвард воспользовался пасом Бражка и отправил мяч мимо Непогодова.
Удвоил счет во встрече экс-игрок Динамо Денис Антюх. Вингер красивым ударом поразил дальний угол ворот Черноморца.
Казалось, что на перерыв команды пойдут при счете 2:0, но на последней минуте первого тайма Ермаков головой замкнул подачу Бадибанги и вернул интригу в матче.
Вторая половина встречи началась с прессинга "моряков". Однако игроки Зари охотно уходили в контратаки, используя свободные зоны в защите одесситов. Могли увеличивать преимущество Зари Русин и Герреро, которые не воспользовались отличными возможностями.
На 80-й минуте Русин все же достиг своего. Комбинация с участием Антюха и Герреро завершилась пасом на форварда Зари, пробившего голкипера "моряков".
До завершения матча ни одной из команд не удалось сменить счет на табло. Поэтому команда ван Леувена одержала третью победу подряд.
- Благодаря этой победе Заря догнала по очкам Днепр-1, но у команды Кучера есть игра в запасе.
- Черноморец с 23 баллами опустился на 12-ю строчку.