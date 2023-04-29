У суботу, 29 квітня, підійшов до закінчення 23 тур УПЛ. Він не був багатим на сенсації, але подарував вболівальників чимало голів, пише 24 канал.
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У 23 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 26 голів. Це гарна результативність по турніру – 3,25 голи за гру. При цьому кожен з поєдинків подарував як мінімум два точних удари. Всі результати туру виглядають наступним чином:
- Металіст – Динамо 1:3
- Верес – Львів 3:2
- Колос – Шахтар 1:3
- Зоря – Чорноморець 3:1
- Минай – Металіст 1925 1:1
- Інгулець – Дніпро-1 0:2
- Рух – Ворскла 1:1
- Кривбас – Олександрія 2:1
Основні моменти 23 туру
Всі лідери таблиці здобули впевнені перемоги з різницею у два м'ячі. Це зберігло статус-кво у боротьбі за чемпіонство, Шахтар має +5 очок від Дніпра-1 при матчі в запасі у команди Кучера.
При цьому Динамо відстає від Зорі на ті ж п'ять балів. Нагадаємо, що третє місце дає путівку в Лігу Європи. Також загострилась боротьба за Лігу конференцій.
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Олександрія поступилась у лобовому поєдинку Кривбасу. Тепер її найближчі переслідувачі розташувались у чотирьохочковому діапазоні позаду.
Перемога над Львовом стала першою для Вереса за останні 12 матчів. Це дозволило рівненцям вибратись із зони плей-аут, куди опустився Минай. Підопічні Шарана не змогли подолати Металіст 1925.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|23
|17
|5
|1
|56-17
|56
|2
|Дніпро-1
|22
|16
|3
|3
|48-19
|51
|3
|Зоря
|23
|15
|4
|4
|48-28
|49
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|44
|5
|Олександрія
|22
|8
|10
|4
|34-28
|34
|6
|Кривбас
|23
|9
|4
|10
|21-27
|31
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|30
|8
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|30
|9
|Металіст 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|26
|10
|Інгулець
|23
|7
|5
|11
|20-26
|26
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|24
|12
|Чорноморець
|23
|5
|8
|10
|23-32
|23
|13
|Минай
|23
|5
|8
|10
|17-27
|23
|14
|Рух
|23
|4
|8
|11
|23-35
|20
|15
|Металіст
|23
|4
|7
|12
|25-39
|19
|16
|Львів
|23
|3
|4
|16
|18-42
|13
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 20
- Віталій Буяльський (Динамо) – 11
- Таулян Сефері (Ворскла) – 11
- Владислав Ванат (Динамо) – 9
- Максим Прядун (Металіст) – 8
- Назарій Русин (Зоря) – 8
- Данило Сікан (Шахтар) – 8
- Павло Оріховський (Колос) – 8
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Розклад 24 туру чемпіонату України:
- 3 травня (середа), 13:00. Шахтар – Минай
- 3 травня (середа), 13:00. Дніпро-1 – Металіст
- 3 травня (середа), 14:00. Львів – Олександрія
- 3 травня (середа), 15:00. Чорноморець – Колос
- 3 травня (середа), 15:00. Зоря – Верес
- 4 травня (четвер), 13:00. Інгулець – Кривбас
- 4 травня (четвер), 13:00. Металіст 1925 – Рух
- 4 травня (четвер), 15:00. Ворскла – Динамо