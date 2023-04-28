Колос – Шахтер 1:3

Голы: Ориховский, 13 – Бондаренко, 47 (пен.), Траоре, 52, Келси, 80

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Колос до этого никогда не побеждал Шахтер. Неудачная серия продолжилась и после матча 28 апреля. Хотя клуб из Ковалевки в первом тайме и "отправил в нокдаун" соперника, когда Ориховский отличился. Произошло это после того, как чуть ли не из центра поля было заброс в штрафную "горняков", где Чоботенко сбросил мяч на Ориховского, который и пробил чуть ли не в падении.

Все попытки гостей еще в первом тайме сравнять счет ни к чему не привели. Так что второй тайм Шахтер начал с двойной замены – на поле вышли Зубков и Конопля. И это мало не сразу дало результат. Потому что уже через минуту "оранжево-черные" заработали право на пенальти. Удар с отметки реализовал Бондаренко. А спустя еще пять минут Бондаренко выступил ассистентом, а голом отличился Траоре.

Несмотря на два пропущенных гола в начале тайма, Колос и дальше пытался давить на ворота соперника. Но и игроки Шахтера не отсиживались в защите.

На 79-й минуте в составе Шахтера произошла очередная замена – вместо Траоре вышел Келси. И первым своим прикосновением к мячу он забил гол – после подачи с углового мяч попал в штангу после удара Бондаренко. Келси первым оказался на добивании, отправив мяч в ворота Волынца.

Шахтер побеждает и увеличивает отрыв от соперников в турнирной таблице. "Горняки" и дальше на первом месте. Колос остался на шестом месте. Команда упустила шанс приблизиться к пятой Александрии. А от седьмой Ворсклы их и дальше отделяет только одно очко. При этом полтавчане еще свой матч 23 тура не сыграли.

Видеообзор матча Колос – Шахтер