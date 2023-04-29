Кривбасс – Александрия 2:1

Голы: Стецьков, 65, Микитишин, 81 – Мирошниченко, 90+2.

В одном из матчей субботы в УПЛ встречались Кривбасс и Александрия, пишет 24 канал. Обе команды можно назвать борцами за места в еврокубках, ведь подопечные Ротаня весной одержали только одну победу при семи ничьих.

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Впрочем, такой "мирный" синдром Александрии не сильно помог его конкурентам. Одним из них является Кривбасс, который имел неплохой ход в марте, но в последних двух турах уступал аутсайдерам – Минаю и Черноморцу.

Ударный второй тайм Кривбасса

Поэтому подопечным Вернидуба нужно было побеждать, чтобы оставаться в еврогонке. Первый тайм не был насыщен моментами, в то время как после перерыва Кривбасс прорвало.

Счет открыл Тимур Стецьков, удачно оказавшийся на дальней стойке во время исполнения углового. Защитник запер передачу от Задераки. А за десять минут до конца матча криворожцы удвоили счет, Микитишин со второй попытки точно завершил позиционную атаку.

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Интрига в борьбе за Лигу конференций

Александрия же смогла отквитать один мяч благодаря замыканию Мирошниченко прострела от Третьякова. Но больше команда Ротаня не смогла. Это первое поражение наставника молодежи у руля Александрии.

Такой результат позволяет Кривбассу вернуться на шестое место и сократить расстояние от "аграриев" до трех пунктов. У Александрии еще есть матч в запасе, но это будет выезд к борцу за чемпионство Днепра-1.

Видеообзор матча Кривбасс – Александрия: