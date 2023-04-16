Шахтер отрывается от Днепра-1, Заря приближается к ЛЧ: турнирная таблица УПЛ после 21 тура
Подводим итоги очередного тура чемпионата Украины 2022-2023. Днепр-1 снизил свои шансы на чемпионство и поставил под сомнение путевку в Лигу чемпионов.
В воскресенье, 16 апреля, завершился 21 тур УПЛ. Он подарил несколько сенсаций, а также самый результативный поединок в истории УПЛ, пишет 24 канал.
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В 21 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 20 голов. Это средняя результативность по турниру – 2,5 гола за игру. При этом половина из этих мячей была забита в одном матче. Все результаты последнего тура выглядят следующим образом:
- Минай – Кривбасс 1:0
- Ингулец – Колос 0:1
- Рух – Динамо 1:1
- Металлист – Верес 5:5
- Заря – Днепр-1 2:1
- Металлист 1925 – Александрия 0:0
- Шахтер – Львов 2:0
- Черноморец – Ворскла 0:1
Основные моменты 21 тура
Главным событием тура можно назвать игру между Металлистом и Вересом. Аутсайдеры УПЛ под ужгородским ливнем забили на двоих целых десять голов, расписав ничью 5:5. В истории чемпионатов Украины больше не забивал никто и всего семь раз команды отмечались десятью мячами.
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Другой сенсацией тура следует назвать потерю очков от Динамо. Подопечные Мирчи Луческу не смогли одолеть на выезде Рух, закрепившись только на четвертой строчке.
В то же время борец за чемпионство Днепр-1 проиграл луганской Заре. Это существенно снизило шансы команды Александра Кучера на золотые медали и даже подвергло сомнению путевку в Лигу чемпионов.
Шахтер же не имел проблем со Львовом, уверенно выиграв благодаря дублю Артема Бондаренко. "Горняки" имеют семиочковый гандикап над днепрянами, у которых еще есть игра в запасе.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|21
|16
|4
|1
|52-15
|52
|2
|Днепр-1
|20
|14
|3
|4
|43-17
|45
|3
|Заря
|21
|13
|4
|4
|44-27
|43
|4
|Динамо
|21
|12
|4
|5
|30-17
|40
|5
|Александрия
|20
|8
|9
|3
|33-26
|33
|6
|Кривбасс
|21
|8
|6
|7
|19-20
|30
|7
|Колос
|21
|8
|4
|9
|17-23
|28
|8
|Ворскла
|21
|7
|5
|9
|24-28
|26
|9
|Металлист 1925
|21
|4
|10
|7
|17-34
|22
|10
|Ингулец
|20
|6
|4
|10
|19-24
|22
|11
|Минай
|21
|5
|6
|10
|15-25
|21
|12
|Черноморец
|21
|4
|8
|9
|19-27
|20
|13
|Верес
|21
|5
|5
|11
|26-33
|20
|14
|Рух
|20
|4
|7
|9
|20-30
|19
|15
|Металлист
|21
|4
|7
|10
|22-33
|19
|16
|Львов
|21
|3
|4
|14
|16-37
|13
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Артем Довбык (Днепр-1) 18
- Виталий Буяльский (Динамо) – 11
- Таулян Сефери (Ворскла) – 9
- Владислав Ванат (Динамо) 8
- Даниил Сикан (Шахтер) – 8
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Расписание 22 тура чемпионата Украины:
- 21 апреля (пятница), 15:00. Колос – Заря
- 22 апреля (суббота), 13:00. Ворскла – Металлист
- 22 апреля (суббота), 15:00. Верес – Минай
- 22 апреля (суббота), 17:00. Динамо – Шахтер
- 23 апреля (воскресенье), 13:00. Львов – Металлист 1925
- 23 апреля (воскресенье), 15:00. Кривбасс – Черноморец
- 24 апреля (понедельник), 13:00. Днепр-1 – Рух
- 24 апреля (понедельник), 15:00. Александрия – Ингулец