Шахтер отрывается от Днепра-1, Заря приближается к ЛЧ: турнирная таблица УПЛ после 21 тура

16 апреля 2023, 23:58
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Подводим итоги очередного тура чемпионата Украины 2022-2023. Днепр-1 снизил свои шансы на чемпионство и поставил под сомнение путевку в Лигу чемпионов.

В воскресенье, 16 апреля, завершился 21 тур УПЛ. Он подарил несколько сенсаций, а также самый результативный поединок в истории УПЛ, пишет 24 канал.

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В 21 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 20 голов. Это средняя результативность по турниру – 2,5 гола за игру. При этом половина из этих мячей была забита в одном матче. Все результаты последнего тура выглядят следующим образом:

  • Минай – Кривбасс 1:0
  • Ингулец – Колос 0:1
  • Рух – Динамо 1:1
  • Металлист – Верес 5:5
  • Заря – Днепр-1 2:1
  • Металлист 1925 – Александрия 0:0
  • Шахтер – Львов 2:0
  • Черноморец – Ворскла 0:1

Основные моменты 21 тура

Главным событием тура можно назвать игру между Металлистом и Вересом. Аутсайдеры УПЛ под ужгородским ливнем забили на двоих целых десять голов, расписав ничью 5:5. В истории чемпионатов Украины больше не забивал никто и всего семь раз команды отмечались десятью мячами.

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Другой сенсацией тура следует назвать потерю очков от Динамо. Подопечные Мирчи Луческу не смогли одолеть на выезде Рух, закрепившись только на четвертой строчке.

В то же время борец за чемпионство Днепр-1 проиграл луганской Заре. Это существенно снизило шансы команды Александра Кучера на золотые медали и даже подвергло сомнению путевку в Лигу чемпионов.

Шахтер же не имел проблем со Львовом, уверенно выиграв благодаря дублю Артема Бондаренко. "Горняки" имеют семиочковый гандикап над днепрянами, у которых еще есть игра в запасе.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Шахтер 21 16 4 1 52-15 52
2 Днепр-1 20 14 3 4 43-17 45
3 Заря 21 13 4 4 44-27 43
4 Динамо 21 12 4 5 30-17 40
5 Александрия 20 8 9 3 33-26 33
6 Кривбасс 21 8 6 7 19-20 30
7 Колос 21 8 4 9 17-23 28
8 Ворскла 21 7 5 9 24-28 26
9 Металлист 1925 21 4 10 7 17-34 22
10 Ингулец 20 6 4 10 19-24 22
11 Минай 21 5 6 10 15-25 21
12 Черноморец 21 4 8 9 19-27 20
13 Верес 21 5 5 11 26-33 20
14 Рух 20 4 7 9 20-30 19
15 Металлист 21 4 7 10 22-33 19
16 Львов 21 3 4 14 16-37 13

Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Артем Довбык (Днепр-1) 18
  2. Виталий Буяльский (Динамо) – 11
  3. Таулян Сефери (Ворскла) – 9
  4. Владислав Ванат (Динамо) 8
  5. Даниил Сикан (Шахтер) – 8

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Расписание 22 тура чемпионата Украины:

  • 21 апреля (пятница), 15:00. Колос – Заря
  • 22 апреля (суббота), 13:00. Ворскла – Металлист
  • 22 апреля (суббота), 15:00. Верес – Минай
  • 22 апреля (суббота), 17:00. Динамо – Шахтер
  • 23 апреля (воскресенье), 13:00. Львов – Металлист 1925
  • 23 апреля (воскресенье), 15:00. Кривбасс – Черноморец
  • 24 апреля (понедельник), 13:00. Днепр-1 – Рух
  • 24 апреля (понедельник), 15:00. Александрия – Ингулец
Автор: Анатолій Дерека