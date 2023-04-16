У неділю, 16 квітня, завершився 21 тур УПЛ. Він подарував кілька сенсацій, а також найрезультативніший поєдинок в історії УПЛ, пише 24 канал.
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У 21 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 20 голі. Це середня результативність по турніру – 2,5 гола за гру. При цьому половина з цих м'ячів була забита в одному матчі. Всі результати останнього туру виглядають наступним чином:
- Минай – Кривбас 1:0
- Інгулець – Колос 0:1
- Рух – Динамо 1:1
- Металіст – Верес 5:5
- Зоря – Дніпро-1 2:1
- Металіст 1925 – Олександрія 0:0
- Шахтар – Львів 2:0
- Чорноморець – Ворскла 0:1
Основні моменти 21 туру
Головною подією тура сміливо можна назвати гру між Металістом та Вересом. Аутсайдери УПЛ під ужгородською зливою забили на двох аж десять голів, розписавши нічию 5:5. В історії чемпіонатів України більше не забивав ніхто і лише сім разів команди відзначались десятьма м'ячами.
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Іншою сенсацією тура слід назвати втрату очок від Динамо. Підопічні Мірчі Луческу не змогли здолати на виїзді Рух, закріпившись лише на четвертій сходинці.
У той же час борець за чемпіонство Дніпро-1 програв луганській Зорі. Це суттєво знизило шанси команди Олександра Кучера на золоті медалі і навіть поставило під сумнів путівку в Лігу чемпіонів.
Шахтар же не мав проблем із Львовом, впевнено вигравши завдяки дублю Артема Бондаренка. "Гірники" мають семиочковий гандикап над дніпрянами, у яких ще є гра в запасі.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|21
|16
|4
|1
|52-15
|52
|2
|Дніпро-1
|20
|14
|3
|4
|43-17
|45
|3
|Зоря
|21
|13
|4
|4
|44-27
|43
|4
|Динамо
|21
|12
|4
|5
|30-17
|40
|5
|Олександрія
|20
|8
|9
|3
|33-26
|33
|6
|Кривбас
|21
|8
|6
|7
|19-20
|30
|7
|Колос
|21
|8
|4
|9
|17-23
|28
|8
|Ворскла
|21
|7
|5
|9
|24-28
|26
|9
|Металіст 1925
|21
|4
|10
|7
|17-34
|22
|10
|Інгулець
|20
|6
|4
|10
|19-24
|22
|11
|Минай
|21
|5
|6
|10
|15-25
|21
|12
|Чорноморець
|21
|4
|8
|9
|19-27
|20
|13
|Верес
|21
|5
|5
|11
|26-33
|20
|14
|Рух
|20
|4
|7
|9
|20-30
|19
|15
|Металіст
|21
|4
|7
|10
|22-33
|19
|16
|Львів
|21
|3
|4
|14
|16-37
|13
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 18
- Віталій Буяльський (Динамо) – 11
- Таулян Сефері (Ворскла) – 9
- Владислав Ванат (Динамо) – 8
- Данило Сікан (Шахтар) – 8
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Розклад 22 туру чемпіонату України:
- 21 квітня (п'ятниця), 15:00. Колос – Зоря
- 22 квітня (субота), 13:00. Ворскла – Металіст
- 22 квітня (субота), 15:00. Верес – Минай
- 22 квітня (субота), 17:00. Динамо – Шахтар
- 23 квітня (неділя), 13:00. Львів – Металіст 1925
- 23 квітня (неділя), 15:00. Кривбас – Чорноморець
- 24 квітня (понеділок), 13:00. Дніпро-1 – Рух
- 24 квітня (понеділок), 15:00. Олександрія – Інгулець