У неділю, 16 квітня, завершився 21 тур УПЛ. Він подарував кілька сенсацій, а також найрезультативніший поєдинок в історії УПЛ, пише 24 канал.

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У 21 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 20 голі. Це середня результативність по турніру – 2,5 гола за гру. При цьому половина з цих м'ячів була забита в одному матчі. Всі результати останнього туру виглядають наступним чином:

Минай – Кривбас 1:0

Інгулець – Колос 0:1

Рух – Динамо 1:1

Металіст – Верес 5:5

Зоря – Дніпро-1 2:1

Металіст 1925 – Олександрія 0:0

Шахтар – Львів 2:0

Чорноморець – Ворскла 0:1

Основні моменти 21 туру

Головною подією тура сміливо можна назвати гру між Металістом та Вересом. Аутсайдери УПЛ під ужгородською зливою забили на двох аж десять голів, розписавши нічию 5:5. В історії чемпіонатів України більше не забивав ніхто і лише сім разів команди відзначались десятьма м'ячами.

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Іншою сенсацією тура слід назвати втрату очок від Динамо. Підопічні Мірчі Луческу не змогли здолати на виїзді Рух, закріпившись лише на четвертій сходинці.

У той же час борець за чемпіонство Дніпро-1 програв луганській Зорі. Це суттєво знизило шанси команди Олександра Кучера на золоті медалі і навіть поставило під сумнів путівку в Лігу чемпіонів.

Шахтар же не мав проблем із Львовом, впевнено вигравши завдяки дублю Артема Бондаренка. "Гірники" мають семиочковий гандикап над дніпрянами, у яких ще є гра в запасі.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 21 16 4 1 52-15 52 2 Дніпро-1 20 14 3 4 43-17 45 3 Зоря 21 13 4 4 44-27 43 4 Динамо 21 12 4 5 30-17 40 5 Олександрія 20 8 9 3 33-26 33 6 Кривбас 21 8 6 7 19-20 30 7 Колос 21 8 4 9 17-23 28 8 Ворскла 21 7 5 9 24-28 26 9 Металіст 1925 21 4 10 7 17-34 22 10 Інгулець 20 6 4 10 19-24 22 11 Минай 21 5 6 10 15-25 21 12 Чорноморець 21 4 8 9 19-27 20 13 Верес 21 5 5 11 26-33 20 14 Рух 20 4 7 9 20-30 19 15 Металіст 21 4 7 10 22-33 19 16 Львів 21 3 4 14 16-37 13

Найкращі бомбардири УПЛ:

Артем Довбик (Дніпро-1) – 18 Віталій Буяльський (Динамо) – 11 Таулян Сефері (Ворскла) – 9 Владислав Ванат (Динамо) – 8 Данило Сікан (Шахтар) – 8

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Розклад 22 туру чемпіонату України: