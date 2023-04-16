В одном из матчей 21 тура чемпионата Украины встречались Металлист 1925 и Александрия. Харьковская команда сыграла вничью (0:0) и довела свою серию без побед до 8 поединков.

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Во время игры произошла словесная перепалка между тренером Металлиста 1925 Эдмаром и арбитром Александром Дердо. В итоге арбитр из Черноморска удалил наставника в середине второго тайма.

После игры Эдмар рассказал на пресс-конференции о конфликте с рефери. Он выразил свое мнение, что Дердо следует завершать судейскую карьеру.

Я говорил, что никогда не буду очень ругать арбитров. Этого арбитра я знаю очень давно. Есть такие моменты, которые нужно прекратить. Он ходит пешком в центре поля, ничего не делает, не пытается приблизиться к моменту, а только стоит в центре и свистит. Мне кажется, ему пора уже заканчивать карьеру арбитра. Он решил меня удалить за то, что я ему сказал: "Что ты ходишь пешком?" Обиделся и удалил меня. Арбитр не поспевает за игрой и не видит моменты. Возможно, пришло ему время сказать спасибо футболу,

– заявил Эдмар.

Александр Дердо работает на матчах УПЛ с 2007 года. Поэтому он не раз пересекался с Эдмаром-игроком, когда тот выступал в составе Металлиста и Днепра.

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После 21 тура чемпионата Украины Металлист 1925 занимает 9 строчку. Подопечные Эдмара всего на два балла опережают зону переходных матчей и на три – зону вылета.