В воскресенье, 16 апреля, завершился 21 тур УПЛ. Он подарил несколько сенсаций, а также самый результативный поединок в истории УПЛ, пишет 24 канал.

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В 21 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 20 голов. Это средняя результативность по турниру – 2,5 гола за игру. При этом половина из этих мячей была забита в одном матче. Все результаты последнего тура выглядят следующим образом:

Минай – Кривбасс 1:0

Ингулец – Колос 0:1

Рух – Динамо 1:1

Металлист – Верес 5:5

Заря – Днепр-1 2:1

Металлист 1925 – Александрия 0:0

Шахтер – Львов 2:0

Черноморец – Ворскла 0:1

Основные моменты 21 тура

Главным событием тура можно назвать игру между Металлистом и Вересом. Аутсайдеры УПЛ под ужгородским ливнем забили на двоих целых десять голов, расписав ничью 5:5. В истории чемпионатов Украины больше не забивал никто и всего семь раз команды отмечались десятью мячами.

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Другой сенсацией тура следует назвать потерю очков от Динамо. Подопечные Мирчи Луческу не смогли одолеть на выезде Рух, закрепившись только на четвертой строчке.

В то же время борец за чемпионство Днепр-1 проиграл луганской Заре. Это существенно снизило шансы команды Александра Кучера на золотые медали и даже подвергло сомнению путевку в Лигу чемпионов.

Шахтер же не имел проблем со Львовом, уверенно выиграв благодаря дублю Артема Бондаренко. "Горняки" имеют семиочковый гандикап над днепрянами, у которых еще есть игра в запасе.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 21 16 4 1 52-15 52 2 Днепр-1 20 14 3 4 43-17 45 3 Заря 21 13 4 4 44-27 43 4 Динамо 21 12 4 5 30-17 40 5 Александрия 20 8 9 3 33-26 33 6 Кривбасс 21 8 6 7 19-20 30 7 Колос 21 8 4 9 17-23 28 8 Ворскла 21 7 5 9 24-28 26 9 Металлист 1925 21 4 10 7 17-34 22 10 Ингулец 20 6 4 10 19-24 22 11 Минай 21 5 6 10 15-25 21 12 Черноморец 21 4 8 9 19-27 20 13 Верес 21 5 5 11 26-33 20 14 Рух 20 4 7 9 20-30 19 15 Металлист 21 4 7 10 22-33 19 16 Львов 21 3 4 14 16-37 13

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Артем Довбык (Днепр-1) 18 Виталий Буяльский (Динамо) – 11 Таулян Сефери (Ворскла) – 9 Владислав Ванат (Динамо) 8 Даниил Сикан (Шахтер) – 8

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Расписание 22 тура чемпионата Украины: