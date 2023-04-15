В субботу, 15 апреля, Металлист и Верес издали феерию в рамках матча 21 тура УПЛ. Команды сыграли вничью, забив по пять голов. Это самая результативная игра сезона.
По теме В погоне за самыми ценными медалями: Заря уверенно победила амбициозный Днепр-1 – видео
При этом харьковчане и ровенцы повторили рекорд результативности за всю историю чемпионата Украины. Еще никогда в одном матче нашей лиги не было забито больше десяти голов.
А вот ровно 10 точных ударов раньше встречались в семи поединках. При этом три раза счет был 9:1, а еще в четырех случаях победитель одерживал верх со счетом 7:3.
|СЕЗОН
|ДАТА
|МАТЧ
|СЧЕТ
|1996-1997
|16 мая 1997
|Шахтер – Торпедо
|9:1
|1998-1999
|20 сентября 1998
|Шахтер – Ворскла
|7:3
|2000-2001
|17 августа 2000 года
|Нива Т – Динамо
|3:7
|2007-2008
|19 августа 2007
|Динамо – Карпаты
|7:3
|2013-2014
|6 октября 2013
|Динамо – Металлург Д
|9:1
|2014-2015
|9 мая 2015
|Говерла – Шахтер
|3:7
|2015-2016
|29 ноября 2015
|Волынь – Металлург З
|9:1
|2022-2023
|15 апреля 2023
|Металлист – Верес
|5:5
Читайте также Будет работать в Первой лиге: владелец сенсационного украинского клуба приобрел машину VAR
При этом по три таких разгрома на счету Динамо и Шахтера. Среди неграндов УПЛ единственный случай разгрома с десятью голами в матче был при участии луцкой Волыни в 2015 году. Поэтому матч Металлист – Верес стал первым ничейным, достигшим отметки в 10 голов.
Напомним, что команды продолжают бороться за выживание. Ровенчане идут в зоне переходных матчей (13 место), тогда как харьковчане пока в зоне вылета (15 место). Впрочем, обеим клубам к спасительной позиции всего один балл.
Видеообзор матча Металлист – Верес: