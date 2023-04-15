Заря – Днепр-1 2:1

Голы : Русин, 55, Герреро, 58 – Довбык, 90+3

Заря и Днепр-1 провели центральную встречу в рамках 21 тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителем вышел луганский коллектив. Команды позволили Шахтеру оторваться, однако и оторвались от Динамо, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Забив 10 голов на двоих: Верес и Металлист сыграли в ничью в огненном поединке – видеообзор

Взяли себя руки после разговора в раздевалке

Луганский коллектив достаточно активно начал поединок, забив гол уже в дебюте матча. Однако мяч Зари арбитр встречи отменил, поскольку автор не засчитанного гола Эдуардо Герреро попал в минимальный офсайд. Луганский коллектив еще несколько стартовых минут продолжал атаковать своего соперника, но больше ничего в первом тайме в "бело-черном" повторить не суждено.

Но вот Днепр-1 перехватил инициативу в свои руки, насев на ворота своего оппонента, однако все моменты "спортклубовцев" нивелировал или голкипер Зари, или же стойка ворот. Днепровский клуб уже в первой половине встречи ждали проблемы, поскольку Днепр-1 сделал две вынужденные замены. С поля сошли Пасич и Каплиенко, вместо них появились Хайнер и Матаррита.

Второй тайм снял с матча клеймо "безголевой встречи", поскольку Заря выстрелила дублетом. Почти сразу после возобновления встречи на 55-й минуте гол на свой счет записал Назарий Русин. Игорь Снурницын обыграл нескольких футболистов Днепра-1 и отдал пас на нападающего Зари, мощным ударом прошившего голкипера соперника.

Уже на 58-й минуте Русин ассистировал. Назарий отдал шикарную передачу в штрафную Днепра-1, где Эдуардо Герреро оставалось просто не испортить возможность. Панамский форвард свой гол в матче все-таки оформил 2:0. Такое развитие событий словно сбило с ног "спортклубовцев", а вот Заря продолжала атаковать, однако порадовать своих болельщиков забить голами "бело-черным" больше не удалось. Днепр-1 сначала забил фантомный гол, который оказался после нарушения правил в атаке, поэтому взятие ворот даже на мгновение не порадовало "спортклубовцев".

Но уже в компенсированное арбитром время, на 90+3 минуте встречи Артем Довбик записал на свой счет 18 гол в сезоне. Нападающий Днепра-1 замкнул передачу с углового, однако радости на лице форварда не было, поскольку тот сознавал, что времени, чтобы вырвать хотя бы ничью у Днепра-1 больше нет, 2:1

Несмотря на победу Зари, команды в турнирной таблице с места не сдвинулись. Днепр-1 все же остался на 2-й строчке чемпионата Украины (45 очков в активе), отставая от Шахтера теперь на 4 пункта. Луганский коллектив занял 3-е место УПЛ (43 очка в активе), оторвавшись от Динамо на 3 балла и посягнув на серебро чемпионата.

Видеообзор матча Заря – Днепр-1: