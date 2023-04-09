Турнирная таблица УПЛ после 20 тура: победы Шахтера и Днепра-1, Динамо приближается к Заре
Луганская команда прервала четырехматчевую победную серию в Кривом Роге и фактически выпала из чемпионской гонки. Подводим итоги очередного тура чемпионата Украины.
В воскресенье, 9 апреля, завершился 20-й тур УПЛ. Он растянулся на три дня и подарил только одну сенсацию. 24 канал представляет итоги уик-энда в чемпионате Украины.
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20 тур получился не слишком результативным. Было забито всего 17 голов, то есть 2,12 гола за игру. При этом львиная доля этих голов пришлась на встречу в Ужгороде между Днепром-1 и Львовом (7). Все результаты последнего тура выглядят следующим образом:
- Ворскла – Ингулец 1:0
- Динамо – Минай 2:0
- Кривбасс – Заря 1:0
- Шахтер – Металлист 1:0
- Рух – Верес 0:0
- Днепр-1 – Львов 5:2
- Александрия – Черноморец 1:1
- Колос – Металлист 1925 3:0
Основные моменты 20 тура
Единственным неожиданным результатом уик-энда можно назвать поражение Зари в Кривом Роге. Юрий Вернидуб вместе с Кривбассом смог огорчить свою бывшую команду благодаря голу Капича.
Шахтер и Днепр-1 синхронно одержали победу. Дончане сделали это в лайт-режиме, ограничившись одним голом Бондаренко в ворота Металлиста.
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В свою очередь, днепряне устроили феерию в матче с главным аутсайдером УПЛ Львовом. Дубли на свой счет записали Алексей Гуцуляк и Артем Довбык. Последний закрепился в гонке бомбардиров чемпионата, имея в своем активе 17 точных ударов.
У Динамо не было проблем с Минаем. Подопечные Луческу забили по голу в каждом из таймов и сократили расстояние от третьей звезды до одного балла.
Из важных перестановок в нижней части таблицы следует отметить синхронный подъем Руха и Вереса, сыгравших вничью друг с другом. Львовяне покинули зону вылета, куда впервые за сезон опустился харьковский Металлист.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|19
|14
|4
|1
|48-14
|46
|2
|Днепр-1
|19
|14
|3
|2
|42-15
|45
|3
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|40
|4
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|29-16
|39
|5
|Александрия
|19
|8
|8
|3
|33-26
|32
|6
|Кривбасс
|20
|8
|4
|8
|17-22
|28
|7
|Колос
|20
|7
|6
|7
|18-20
|27
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|22
|10
|Металлист 1925
|20
|4
|9
|7
|17-34
|21
|11
|Черноморец
|20
|4
|8
|8
|19-26
|20
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|19
|13
|Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|18
|14
|Рух
|19
|4
|6
|9
|19-29
|18
|15
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|18
|16
|Львов
|19
|3
|4
|12
|15-33
|13
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Артем Довбык (Днепр-1) 17
- Виталий Буяльский (Динамо) – 11
- Таулян Сефери (Ворскла) – 8
- Даниил Сикан (Шахтер) – 8
- Михаил Мудрик (Шахтер) – 7
- Владислав Ванат (Динамо) 7
- Максим Третьяков (Александрия) – 7
- Павел Ориховский (Колос) – 7
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Расписание 21 тура чемпионата Украины:
- 14 апреля (пятница), 13:00. Минай – Кривбасс
- 14 апреля (пятница), 14:00. Ингулец – Колос
- 14 апреля (пятница), 15:00. Рух – Динамо
- 15 апреля (суббота), 13:00. Металлист – Верес
- 15 апреля (суббота), 15:00. Металлист 1925 – Александрия
- 15 апреля (суббота), 15:00. Заря – Днепр-1
- 16 апреля (воскресенье), 14:00. Шахтер – Львов
- 16 апреля (воскресенье), 15:00. Черноморец – Ворскла