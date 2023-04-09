Этот сезон крайне провально складывается для нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Футболист перешел из Бенфики в Брюгге за рекордные для бельгийцев 16 миллионов евро.

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Впрочем, в новом клубе игра 27-летнего украинца чаще разочаровывает – всего два гола в 25-ти матчах. Поэтому Брюгге размышляет над тем, чтобы избавиться от Романа летом.

Как оказалось, Яремчука готовы принять в чемпионате Украины, а именно в его родном клубе киевском Динамо. Об этом заявил президент киевлян Игорь Суркис.

Возможно, но должно быть у него желание, стремление вернуться в родную команду. Мы бы очень хотели такого форварда. У него сложное время, но так бывает у любого футболиста. Надеюсь, у него все будет хорошо. Я бы с радостью принял его в Динамо. Роман – хороший и патриотический человек, а также наш воспитанник,

– признался Суркис.

В свое время у Яремчука не получилось закрепиться в Динамо, за которое он наиграл всего 11 матчей. В этом сезоне киевляне, как и сам Роман, скорее разочаровывают.

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Подопечные Мирчи Луческу идут на четвертом месте в УПЛ, отставая на семь очков от лидера Шахтера при игре в запасе у "горняков". Также Динамо с позором вылетело из еврокубков, набрав в группе Лиги Европы против Фенербахче, Ренна и АЕКа из Ларнаки всего один балл.