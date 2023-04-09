У неділю, 9 квітня, завершився 20 тур УПЛ. Він розтягнувся на три дні і подарував лише одну сенсацію. 24 канал представляє підсумки вікенду в чемпіонаті України.
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20 тур вийшов не надто результативним. Було забито всього 17 голів, тобто 2,12 гола за гру. При цьому левова частка цих голів припала за зустріч в Ужгороді між Дніпром-1 та Львовом (7). Всі результати останнього туру виглядають наступним чином:
- Ворскла – Інгулець 1:0
- Динамо – Минай 2:0
- Кривбас – Зоря 1:0
- Шахтар – Металіст 1:0
- Рух – Верес 0:0
- Дніпро-1 – Львів 5:2
- Олександрія – Чорноморець 1:1
- Колос – Металіст 1925 3:0
Основні моменти 20 туру
Єдиним несподіваним результатом вікенду можна назвати поразку Зорі у Кривому Розі. Юрій Вернидуб разом з Кривбасом зміг засмутити свою колишню команду завдяки голу Капіча.
Шахтар і Дніпро-1 синхронно перемогли. Донеччани зробили це у лайт-режимі, обмежившись одним голом Бондаренка у ворота Металіста.
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У свою чергу дніпряни влаштували феєрію у матчі з головним аутсайдером УПЛ Львовом. Дублі на свій рахунок записали Олексій Гуцуляк та Артем Довбик. Останній закріпився у гонці бомбардирів чемпіонату, маючи у своєму активі 17 точних ударів.
Динамо ж не мало проблем із Минаєм. Підопічні Луческу забили по голу в кожному з таймів та скоротили відстань від третьої Зорі до одного балу.
Із важливих перестановок в нижній частині таблиці варто відзначити синхронний підйом Руха та Вереса, які зіграли внічию один з одним. Львів'яни залишили зону вильоту, куди вперше за сезон опустився харківський Металіст.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|19
|14
|4
|1
|48-14
|46
|2
|Дніпро-1
|19
|14
|3
|2
|42-15
|45
|3
|Зоря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|40
|4
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|29-16
|39
|5
|Олександрія
|19
|8
|8
|3
|33-26
|32
|6
|Кривбас
|20
|8
|4
|8
|17-22
|28
|7
|Колос
|20
|7
|6
|7
|18-20
|27
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|9
|Інгулець
|19
|6
|4
|9
|19-23
|22
|10
|Металіст 1925
|20
|4
|9
|7
|17-34
|21
|11
|Чорноморець
|20
|4
|8
|8
|19-26
|20
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|19
|13
|Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|18
|14
|Рух
|19
|4
|6
|9
|19-29
|18
|15
|Металіст
|20
|4
|6
|10
|17-28
|18
|16
|Львів
|19
|3
|4
|12
|15-33
|13
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 17
- Віталій Буяльський (Динамо) – 11
- Таулян Сефері (Ворскла) – 8
- Данило Сікан (Шахтар) – 8
- Михайло Мудрик (Шахтар) – 7
- Владислав Ванат (Динамо) – 7
- Максим Третьяков (Олександрія) – 7
- Павло Оріховський (Колос) – 7
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Розклад 21 туру чемпіонату України:
- 14 квітня (п'ятниця), 13:00. Минай – Кривбас
- 14 квітня (п'ятниця), 14:00. Інгулець – Колос
- 14 квітня (п'ятниця), 15:00. Рух – Динамо
- 15 квітня (субота), 13:00. Металіст – Верес
- 15 квітня (субота), 15:00. Металіст 1925 – Олександрія
- 15 квітня (субота), 15:00. Зоря – Дніпро-1
- 16 квітня (неділя), 14:00. Шахтар – Львів
- 16 квітня (неділя), 15:00. Чорноморець – Ворскла