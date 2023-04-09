Днепр-1 – Львов 5:2
Голы: Гуцуляк, 7, 44, Довбык, 41, 90+3, Сарапий, 83 – Богунов, 62, Мильченко, 81
Львовская команда отчаянно борется за сохранение места в элитном дивизионе. Впрочем, задачи Днепра-1 еще более амбициозные – чемпионский титул по итогу сезона. Так что потеря очков не устраивала ни одного из соперников, пишет 24 Канал.
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Днепр-1 задавил классом Львов
Преимущество в классе одного из лидеров чемпионата сказалось уже в дебюте матча. После навеса Каплиенко с левого фланга защитник гостей Габриэль неудачно выбил мяч прямо на Гуцуляка. Технический вингер днепрян довел дело до логического завершения – 1:0.
Пользуясь провалами в защите львовян, подопечные Кучера раз за разом создавали опасность у ворот Рыбки. В конце первого тайма мяч еще дважды побывал в воротах Львова.
Сначала лучший бомбардир чемпионата Артем Довбик воспользовался прострельной передачей Пасича. А на 44-й минуте матча Гуцуляк оформил дубль и довел счет до разгромного – 3:0.
Получив существенное преимущество в счете днепряне сбавили обороты. Этим воспользовались футболисты Львова. На 62-й минуте Эсеола с Богуновым организовали ответный гол, вернув интригу в матч.
За девять минут до завершения поединка львовянин Мильченко технически обыграл защитника Днепра-1 и сократил отставание до минимума – 3:2.
Однако очередная ошибка в защите Львова свела на нет все старания в атаке. Эдуард Сарапий после подачи углового оказался перед Рыбкой и спокойно переправил мяч в сетку. Довершил избиение Львова Артем Довбык. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Днепра-1 со счетом 5:2.
Видеообзор матча Днепр-1 – Львов
- Днепр-1 продолжает преследовать Шахтер в чемпионской гонке. Команда Кучера набрала 45 очков в 19 матчах.
- Львовяне потерпели второе поражение подряд. Подопечные Безсмертного никак не могут оттолкнуться от дна. Впереди Львов ожидают не менее простые два матча с Шахтером.