В воскресенье, 9 апреля, завершился 20-й тур УПЛ. Он растянулся на три дня и подарил только одну сенсацию. 24 канал представляет итоги уик-энда в чемпионате Украины.

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20 тур получился не слишком результативным. Было забито всего 17 голов, то есть 2,12 гола за игру. При этом львиная доля этих голов пришлась на встречу в Ужгороде между Днепром-1 и Львовом (7). Все результаты последнего тура выглядят следующим образом:

Ворскла – Ингулец 1:0

Динамо – Минай 2:0

Кривбасс – Заря 1:0

Шахтер – Металлист 1:0

Рух – Верес 0:0

Днепр-1 – Львов 5:2

Александрия – Черноморец 1:1

Колос – Металлист 1925 3:0

Основные моменты 20 тура

Единственным неожиданным результатом уик-энда можно назвать поражение Зари в Кривом Роге. Юрий Вернидуб вместе с Кривбассом смог огорчить свою бывшую команду благодаря голу Капича.

Шахтер и Днепр-1 синхронно одержали победу. Дончане сделали это в лайт-режиме, ограничившись одним голом Бондаренко в ворота Металлиста.

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В свою очередь, днепряне устроили феерию в матче с главным аутсайдером УПЛ Львовом. Дубли на свой счет записали Алексей Гуцуляк и Артем Довбык. Последний закрепился в гонке бомбардиров чемпионата, имея в своем активе 17 точных ударов.

У Динамо не было проблем с Минаем. Подопечные Луческу забили по голу в каждом из таймов и сократили расстояние от третьей звезды до одного балла.

Из важных перестановок в нижней части таблицы следует отметить синхронный подъем Руха и Вереса, сыгравших вничью друг с другом. Львовяне покинули зону вылета, куда впервые за сезон опустился харьковский Металлист.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 19 14 4 1 48-14 46 2 Днепр-1 19 14 3 2 42-15 45 3 Заря 20 12 4 4 42-26 40 4 Динамо 20 12 3 5 29-16 39 5 Александрия 19 8 8 3 33-26 32 6 Кривбасс 20 8 4 8 17-22 28 7 Колос 20 7 6 7 18-20 27 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 23 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 22 10 Металлист 1925 20 4 9 7 17-34 21 11 Черноморец 20 4 8 8 19-26 20 12 Верес 20 5 4 11 21-28 19 13 Минай 20 4 6 10 14-25 18 14 Рух 19 4 6 9 19-29 18 15 Металлист 20 4 6 10 17-28 18 16 Львов 19 3 4 12 15-33 13

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Артем Довбык (Днепр-1) 17 Виталий Буяльский (Динамо) – 11 Таулян Сефери (Ворскла) – 8 Даниил Сикан (Шахтер) – 8 Михаил Мудрик (Шахтер) – 7 Владислав Ванат (Динамо) 7 Максим Третьяков (Александрия) – 7 Павел Ориховский (Колос) – 7

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Расписание 21 тура чемпионата Украины: