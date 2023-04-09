Во втором дивизионе чемпионата Украины возобновился сезон, пишет 24 канал. Осенью прошел первый этап, когда в двух группах по восемь клубов определились претенденты на борьбу за выход в УПЛ.

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Формат первой лиги предусматривает автоматический перенос результатов первой стадии во вторую. То есть, если команды были в одной группе и играли друг с другом, то результаты их матчей перенесены во второй этап и больше им встречаться не надо.

Таким образом, на весеннюю часть первой лиги запланировано восемь туров. Первые два места выйдут напрямую в УПЛ. Команды, занявшие 3-4 позиции, сыграют в плей-офф против 13-14 команд УПЛ.

Сенсационное поражение Полесья

Первый тур второго этапа отыграли этот уик-энд. Главной сенсацией стало первое в сезоне поражение Полесья. Житомирская команда неожиданно уступила дома Металлургу.

Видео матча Полесье – Металлург:

Это позволило запорожцам ворваться в зону "плей-офф", выбив оттуда Эпицентр. Команда из Каменец-Подольского тоже играла против одного из лидеров таблицы Оболони, но смогла взять только ничью.

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ЛНЗ и Карпаты подтягиваются

В свою очередь ЛНЗ приблизился к лидерам таблицы. Команда из Черкасс на выезде одолела тернопольскую Ниву. Также улучшили свои позиции и львовские Карпаты, которые без проблем одолели дома аутсайдера таблицы Кремень.

Видеообзор матча Карпаты – Кремень:

Видеообзор матча Нива Тернополь – ЛНЗ:

Результаты 1 тура второго этапа Первой лиги:

Нива Тернополь – ЛНЗ 1:2

Карпаты – Кремень 2:0

Эпицентр – Оболонь 0:0

Полесье – Металлург 1:1

Турнирная таблица верхней группы